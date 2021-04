Naturlandia pal·lia la baixada de visitants amb un augment del consum mitjà per visitant

Naturlandia ha clos una temporada d’hivern que va inaugurar el passat 8 de desembre, sumant un total de 118 dies. L’estació d’esquí de fons de la Rabassa – Naturlandia ja va tancar les pistes d’esquí el passat 26 de març per manca de neu, després de romandre oberta un total de 109 dies ininterromputs. Les activitats durant l’hivern s’han concentrat a la Cota 2000, mentre que durant la Setmana Santa, s’han obert les de la Cota 1600.

La dada més destacable del balanç final és un augment del consum mitjà per visitant del 45%, que ha estat causada per les millores en l’àrea de restauració, així com en l’increment de l’interès per l’esquí de fons. L’auge en l’àmbit esportiu ha estat molt significatiu, ja que les vendes de les activitats d’esquí s’han vist incrementades en un 30%.

L’augment de la pràctica de l’esquí de fons ha estat molt notable i així ho demostren les xifres. S’han venut un total de 1.452 paquets d’iniciació, un nou producte que incloïa la classe de monitor, el forfet de dia d’esquí i el lloguer del material. Els ingressos derivats de l’esquí de fons (classes, lloguer, forfets), han crescut un 30%.

S’ha pogut constatar un interès creixent per aquest esport entre el públic nacional, que donades les circumstàncies, ha volgut experimentar noves activitats, vinculades a l’oci a l’aire lliure. L’esquí de fons ofereix una sèrie de beneficis innegables, com el contacte amb la natura o la pràctica d’un esport de neu amb total seguretat. D’aquesta manera, l’esquí de fons ha sortit reforçat aquest hivern, gràcies també a l’impuls en la comercialització i promoció de l’activitat que s’ha fet des de Naturlandia.

En total, l’estació d’esquí nòrdic ha obert 109 dies ininterrompudament, des del 8 de desembre fins al 26 de març. D’aquests, el 85% s’ha obert tot el domini, amb un trepitjat gairebé diari, reforçant així el compromís per oferir un esquí de qualitat. Una nova màquina trepitjaneu ha facilitat aquesta tasca de condicionament dels 15 km de traçats.

Pel que fa a l’Esquí escolar, s’ha pogut desenvolupar sense incidències, respectant i adaptant-se a les noves mesures de seguretat i prevenció de la Covid-19.

El Nòrdic Esquí Club de la Rabassa (NEC) ha pogut dur a terme la seva activitat, desenvolupant les classes i els entrenaments amb la màxima normalitat. En aquest sentit, han realitzat un total de 41 dies d’entrenaments entre caps de setmana i els cursets de Nadal i de Carnaval. Aquesta temporada han comptat amb més de 45 infants inscrits entre els diferents grups d’edats, des de prepollets a tecnificats, destacant el fort augment de les inscripcions en les categories dels més petits.

Activitats. Cota 2000

Els esforços s’han centrat en les activitats de neu i en la restauració, i que a banda de l’esquí de fons, han estat les sortides en raquetes de neu, el minitubby, els trineus, i el Parc d’animals. A més, els caps de setmana també s’ha ofert el Tobotronc, i les sortides en moto de neu.

La nova proposta en restauració ha permès oferir als visitants una gran oferta gastronòmica, convertint-se en un nou pol d’atracció. La millora en aquest àmbit ha estat molt notable, i s’ha vist reflectida en la despesa mitjana per visitant que s’ha duplicat.

Així, el restaurant la Borda de Conangle, a la Cota 2000, ha estat l’epicentre de l’oferta hivernal, oferint una carta d’esmorzars i dinars basada en la gastronomia tradicional de muntanya. La terrassa, amb molta capacitat i molt ben orientada, ha estat clau per acabar de convèncer els visitants.

Un fet que ha ajudat a consolidar l’oferta gastronòmica ha estat l’organització de sopars els caps de setmana de manera ocasional coincidint amb dates especials, com la Lluna plena, o les nits de Nadal, però també sota demanda, que compaginats amb sortides en moto de neu i raquetes, han estat la combinació ideal.

Esdeveniments

Marxa Nocturna. 13 de febrer. Un total de 56 participants van prendre part de la Cursa Nocturna d’esquí de fons que va tenir lloc el dissabte 13 de febrer al vespre al Prat de Conangle, a les instal·lacions de l’estació d’esquí de fons de la Rabassa – Naturlandia, i que va ser organitzada pel NEC, Nòrdic Esquí Club de la Rabassa. La cursa es va desenvolupar amb normalitat, i en tot moment es van respectar les mesures de seguretat, seguint les directrius dels òrgans competents. Els participants van destacar el bon estat de les pistes, i van posar en relleu la importància de poder recuperar aquesta competició de caràcter lúdic, tot i la situació sanitària.

Festa del Nòrdic. 14 de març. Una setantena de participants es van citar el diumenge 14 de març a les pistes d’esquí de l’estació de La Rabassa – Naturlandia per prendre part en la 31a edició de la Marxa Andorra Fons. L’esdeveniment s’englobava dins la Festa del Nòrdic, un acte de caràcter ludicoesportiu que normalment consta de dues proves més: l’esquí cross i el biatló, i que enguany no s’han dut a terme. No obstant això, els més fidels han pogut competir en els dos circuits preparats per a l’ocasió, un de 5 km i un altre de 10 km. Els esquiadors van agrair la celebració d’aquesta trobada, pel seu caràcter social. La prova va comptar amb un protocol específic adaptat i validat pel Govern, segons la situació actual de la pandèmia de la Covid-19.

Campionats del Món de Triatló. Del 19 al 21 de març. Andorra va acollir més de 200 atletes internacionals per competir en un dels esdeveniments esportius més importants de l’any. A Naturlandia va tenir lloc el Campionat del Món de Triatló d’hivern d’Andorra 2021. El nostre entorn natural impressionant, va ser l’escenari perfecte on els atletes van combinar les disciplines de córrer, ciclisme de muntanya i esquí de fons en un extens paisatge hivernal. Des de Naturlandia, es va ressaltar la bona coordinació que va existir entre totes les parts involucrades, i es va posar en relleu la predisposició i els esforços que es van dur a terme per part del Coex, el Govern d’Andorra, el Comú de Sant Julià de Lòria, Ironman, VSL i Naturlandia.

Setmana Santa. De l’1 al 5 d’abril. La Setmana Santa ha estat marcada per la reobertura de les activitats més emblemàtiques de la Cota 1600: Tobotronc, Airtrekk + tirolina, el nou Airtrekk infantil, i el restaurant la Cafeteria. A més, a la Cota 2000 s’ha pogut visitar el Parc d’animals amb visita guiada i s’han ofert àpats a la Borda de Conangle i a la terrassa de la Cervesera.