Naturlàndia confirma el tancament total del parc d’animals

Naturlàndia ha confirmat el tancament total del parc d’animals, tot i que en algun moment s’havia estudiat mantenir alguna espècie per a la conservació. Així ho ha explicat el director del centre, Xabier Ajona, en una entrevista al programa “Ara i Aquí” de Ràdio Nacional. També ha indicat que l’estratègia per a convertir Naturlàndia en un centre de natura per fer-hi activitats durant diversos dies també passa per fomentar l’allotjament a la parròquia.