Naturland tanca definitivament el parc d’animals. Ha traslladat a nous centres els últims exemplars que quedaven al Prat de Conangle, a la Cota 2000. Les darreres espècies en marxar han estat 4 llops i 3 linxs, el passat 27 d’agost, i han anat a un centre grec. Durant el mes de juliol es va fer el trasllat dels óssos a Anglaterra, i al juny van sortir els primers exemplars d’herbívors, que en aquest cas van anar a dos centres catalans.

Una trentena d’herbívors, 6 óssos, 4 llops i 3 linxs han estat traslladats en els darrers mesos a diferents centres especialitzats en aquests tipus d’acollida animal. El procés s’ha fet amb respecte màxim pels animals, amb l’objectiu que fos el menys traumàtic possible per ells. A més, i per facilitar la feina dels tècnics veterinaris especialitzats i del personal implicat, el procés s’ha realitzat amb total discreció, seguint un estricte protocol.

Els edificis i instal·lacions del Prat de Conangle que acollien el parc d’animals, s’estan reconvertint per acollir altres necessitats pròpies del centre d’activitats, lligades a la nova estratègies. Aquests canvis s’aniran explicant a mesura que es vagin executant. Actualment els únics animals que hi ha són els cavalls i els ponis del centre eqüestre, així com els animals domèstics de l’espai granja (conills, gallines, llames, cabres, ovelles i porcs).

Actualment l’accés per als visitants al Prat del Conangle és lliure, sempre en horari d’obertura del centre (de 10 a 18h), si bé per a fer les propostes de lleure i esportives que hi tenen lloc, cal abonar el corresponent preu de l’activitat.

Pel que fa a les activitats que tenen lloc a aquest espai durant l’estiu, s’ofereixen les sortides a cavall; els passejos amb ponis; el tir amb arc; la visita a l’Aula de natura, a la granja, i les sortides amb el guia a la ruta Secrets del Bosc. A més, a la Cota 2000 hi ha el Naturland Bike Center, amb les rutes ciclistes i les instal·lacions de pràctica d’habilitats d’aquest esport; la botiga de lloguer de MTB i venda de material esportiu; i s’ofereixen sortides guiades tant en ebike com de senderisme als llocs emblemàtics de les muntanyes de la Rabassa. També hi ha la possibilitat de fer les sortides amb un vehicle elèctric, i l’oferta de restauració concentrada en dos restaurants: la Borda de Conangle i la Cervesera. Durant l’hivern, l’Estació d’Esquí de Fons de la Rabassa – Naturland ocupa les instal·lacions.

El parc d’animals es va inaugurar el 2013. Els membres de l’equip que tenien una feina lligada a la cura i manteniment del parc han estat reubicats en altres llocs de treball dins l’organització.