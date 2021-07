Naturland enceta la nova etapa donant el tret de sortida a la temporada d’estiu

Naturland comença una nova etapa coincidint amb l’inici de l’estiu 2021. Després de la presentació de les noves línies estratègiques davant dels accionistes la setmana passada, el centre ha començat a implementar la nova imatge tant a les seves instal·lacions com a l’exterior, i a tots els suports.

Tot i que el centre ha obert les activitats de la Cota 1600 durant els caps de setmana de maig i juny, el tret de sortida de l’estiu és aquest dissabte 3 de juliol. La temporada estarà marcada per les propostes vinculades amb el contacte amb la natura, destacant la posada en marxa del NaturlandBike Center, que compta amb un total de cinc recorreguts de XC/Enduro; una zona d’entrenament d’habilitats pels més petits, una àrea de pràctica de salts i entrenaments de diferents competències per a tots els nivells, a més d’una nova botiga de lloguer i serveis. Altres propostes com les activitats al centre eqüestre, el senderisme, o noves activitats per als més menuts a la Cota 1600 i la reobertura de l’alberg, complementen i marquen l’estiu amb el nou rumb. Les propostes se centren en el contrast de les experiències entre les dues cotes, apostant per la diferenciació de productes únics als Pirineus. Naturland obrirà cada dia de 10 a 18 h de manera ininterrompuda fins al 12 de setembre, tot i que es faran accions especials que permetran ampliar els horaris als vespres en determinades dates clau.

Novetats Cota 2000

Les propostes de la Cota 2000 es caracteritzen per tenir un vessant més tradicional de muntanya, i un caire més esportiu, afegint la part sociocultural.

D’una banda, la novetat més destacada d’aquesta temporada serà la posada en marxa del NaturlandBike Center, que aquest primer estiu consta de cincs itineraris abalisats de XC / enduro i diverses zones d’entrenament, adequades a tots els nivells i edats dels practicants. Hi haurà un servei per a manent de manteniment dels itineraris, d’assistència mecànica i de primers auxilis. Paral·lelament s’ha creat una nova botiga amb diferents serveis. Hi haurà roba tècnica esportiva de diferents marques, així com marxandatge Naturland i materials de ciclisme. A la mateixa instal·lació s’ha previst un punt mecànic exprés BTT, un rentador i un espai de càrrega de bicis elèctriques. Per a complementar l’oferta, es podran llogar e-bikes, així com fer sortides guiades de diferents dificultats i nivells, amb monitors.

Pel que fa a l’accés als itineraris i a totes aquestes les infraestructures, es farà a través d’un passi que en permet l’ús.

El Prat de Conangle serà d’accés gratuït en horari d’obertura del centre, i amb la normativa establerta. No obstant això, hi haurà activitats de pagament: la ruta circular guiada Secrets del Bosc pel Camí dels antics oficis, la visita a l’Aula de Natura, la granja, el tir amb arc, i un itinerari de BTT d’iniciació. També dins el Prat de Conangle, per primera vegada es comptarà amb un centre eqüestre, que oferirà passejades a cavall pels boscos de la Rabassa, acompanyats d’un monitor, així com els ponis per als més petits. Al mateix temps, es podran fer sortides de senderisme guiades als búnquers de la Guerra Civil Espanyola, al Pic Negre i al refugi de Pimes. Un any més, es repeteixen les sortides amb buggies, sota demanda.

Pel que fa a restauració, es continua apostant per la fórmula de gastronomia de muntanya, centrada en productes KM0. A la Cota 2000 hi ha dos restaurants que gaudeixen d’una terrassa amb vista a les instal·lacions del NaturlandBike Center, i que permetran als adults tenir controlats en tot moment als infants mentre practiquen a les instal·lacions.

Novetats 1600

Les activitats a la Cota 1600 tenen un caire més lúdic i recreatiu, tot i estar relacionades amb l’entorn.

Una de les novetats d’aquest estiu és que s’ha configurat un espai propi per als més petits (3 a 6 anys): Naturkids, que concentra diverses activitats. En aquest sentit, s’ha instal·lat una tirolina de 22 m adaptada a la seva mida, al costat de l’Airtrekkids, així com llits elàstics, i dos circuits de motos elèctriques, un per a infants fins a 6 anys i un per a més grans.

Pel que fa als adults, s’inaugura el circuit de SwinCar, un vehicle elèctric de quatre rodes motrius, capaç de desplaçar-se sobre terrenys molt diferents i que permet moure’s per un itinerari tancat i abalisat, amb un monitor.

En relació amb el Tobotronc, se seguirà el mètode d’assignació d’hores implementat l’any passat en motiu de la Covid, per a evitar aglomeracions i per a gestionar les cues de manera més eficient.

També s’ha creat un nou circuit trial del buggies per adults, amb una sèrie d’obstacles que posen a prova la destressa dels conductors, i de manera paral·lela, s’ha condicionat l’infantil.

Enguany, s’amplia el nombre de punts restauració: dos restaurants i tres llocs de menjar ràpid, per a poder satisfer la demanda de tots els públics.

Cal destacar també que després de diverses temporades tancades, l‘Alberg de la Cota 1600 reobre, oferint també l’alternativa d’allotjament dins el mateix centre, permetent combinar allotjament amb activitats, perllongant l’estada dels visitants, amb l’objectiu de desenvolupar una oferta que converteixi Naturland en un destí, i deixi de ser un complement.

Coincidint amb el canvi d’imatge s’estrena una nova web que agilitza i ordena el contingut i millora la usabilitat www.naturland.ad

Pel que fa a les tarifes, s’ofereixen un total de 5 entrades de dia que inclouen activitats de les dues cotes; així com una de dos dies. També hi ha la possibilitat d’adquirir productes per separat, com el cas del Tobotronc, les sortides guiades, l’hípica, l’alberg, o el bike pass.

A més, s’han creat productes comercials que combinen entre si diferents propostes, com ara l’Aventura&Spa amb Vallnord – Pal Arinsal i Caldea, i altres possibilitats dins el mateix centre. Aquest estiu també s’han previst esdeveniments puntuals, que compaginen gastronomia amb activitats de natura, com ara la pluja d’estels.