Natació: Max Suárez, al Campionat d’Espanya Infantil d’estiu

El nedador andorrà, Max Suárez (FAN)

Max Suárez, ha estat l’únic representant andorrà en el 44è Campionat d’Espanya Infantil d’estiu, organitzat per la Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN) i el club Natació Sabadell entre el 20 i el 23 de juliol 2023, a les instal·lacions del CN Sabadell. Penúltima competició d’enguany en la categoria infantil de natació i objectiu habitual de final de temporada.

El debut de Suárez en campionats nacionals d’Espanya es va produir en l’11è Campionat d’Espanya júnior/infantil per Federacions Territorials, disputat durant el cap de setmana del 10 al 12 de febrer de 2023, a Torrevella, Alacant.

Biel Cuen, també amb mínimes per a competir, no ha participat. Cuen, juntament amb Arnau Segarra i Pablo Prieto, segon entrenador de la FAN, són part de la delegació andorrana desplaçada a Maribor, Eslovènia i amb tot a punt per a competir en l’edició d’enguany del Festival Olímpic de la Joventut Europea (EYOF), que se celebrarà entre el 24 i el 28 de juliol i que, aquest any, serà el campionat que tancarà la categoria.

Quant al seu rendiment, Max, ha fet una millor marca personal (MMP) en la prova de 50 m braça, amb un temps de 34,35 i 58è lloc de la classificació com a resultat a subratllar. Suárez, ha arribat al campionat amb quatre mínimes i dona per tancada una temporada destacada. Ha competit en les proves de 50 m lliures, 100 m lliures, 200 m esquena i 50 m braça.

Sergio Rayo, primer entrenador del CN Serradells, ha estat el tècnic responsable.