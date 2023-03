Natació: Finalitza la Lliga Andorra de Figures AQUA

Participants a la Lliga Andorrana de Figures AQUA (FAN)

Els equips infantils i júnior del Club de Natació Sincronitzada Serradells (CNNS) i de LAUesport, han participat en la tercera i última jornada de la Lliga Andorrana de Figures AQUA, celebrada el passat cap de setmana a la piscina del complex esportiu de Sant Julià de Lòria com a part del programa doble que incloïa la 1a Lliga andorrana de Figures Escola de natació Artística.

‘World Aquatics (AQUA) defineix les figures com l’expressió més alta de la preparació tècnica en la natació artística i encara que no són un espectacle de l’activitat competitiva, són la base per a la realització de les rutines. Sense dominar les figures mai no es podran construir rutines’ ha assenyalat Natàlia Meca, coordinadora de Natació Artística de la FAN, que també ha afegit: ‘La Lliga andorrana de Figures AQUA té com a objectiu desenvolupar les habilitats de les nedadores a través de la preparació que permetrà a les competidores utilitzar eficaçment el seu potencial. Un dels reptes immediats de la natació artística andorrana passa per la consolidació del treball tècnic per continuar pujant el nivell’.

Andrea Rodríguez, entrenadora de l’equip nacional d’Andorra: ‘un cop finalitzades les tres jornades, hem constatat l’evolució tècnica de les nedadores de cada categoria. Les alevines són totes nedadores que per la seva joventut l’any vinent no canviaran de categoria, per tant, seran més experimentades i més competitives. L’equip infantil ha mostrat una important evolució tècnica, que fa evident la pujada de nivell generalitzada de les participants des de setembre fins ara. Finalment, en la categoria Júnior, aquest any hem decidit facilitar la seva adaptació al canvi de normativa. Durant tota la temporada han estat practicant figures amb elements tècnics, l’any vinent arrencaran la temporada ben preparades per a dedicar-se exclusivament a les rutines’.

Pel que fa a la classificació general de la lliga, les puntuacions més altes en categoria Aleví B, han estat per a Mariona Gustavsson, primera i medalla d’or; Maria Aso, segona i medalla d’argent; i per a Lara Gomes, tercera i medalla de bronze.

Quant a la categoria infantil, Jasmine Serrano, ha obtingut l’or com a primera classificada, seguida de Ares Farràs amb la medalla de plata en la segona plaça i Aran Van Den Eerenbeemt, medalla de bronze i tercer calaix.

A la categoria júnior, Ada Aran, ha pujat al bloc més alt i medalla d’or, Mar Torra ha assolit la segona plaça i medalla de plata i Aintzane Oyaga, s’ha penjat la medalla de bronze.