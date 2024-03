Natació: Comença la implementació del projecte “Nedar és Vida” de la FAN

Un moment de la presentació de Carlos Bellón (FAN)

Tal com estava previst, Carlos Bellón, tècnic de la Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN), ha visitat Andorra la darrera setmana per a engegar la primera fase de la implementació del programa ‘Nedar és vida’. Aquest, és un reconegut programa d’ensenyament de la natació desenvolupat per tècnics de la RFEN. Està adreçat a clubs esportius i col·legis de primera ensenyança i funciona a través d’una web app que permet seguir la progressió de l’alumne en temps real i enviar les avaluacions i certificats als pares per correu electrònic.

‘Nosaltres parlem d’alumnes, no d’esportistes, perquè considerem que les aptituds a l’aigua són bàsiques per al seu dia a dia en el llarg de la seva vida’, va dir Bellón, responsable del projecte, durant la presentació del programa a Andorra el desembre passat, per a després explicar que el programa no interfereix amb la metodologia de l’entrenador, sinó que dona pautes d’inici i final: ‘el que fem no és dir als monitors i formadors com ho han de fer, perquè pensem que cada via per a arribar als objectius pot ser bona’.

El període de formació organitzat l’última setmana de febrer, s’ha iniciat en diverses instal·lacions esportives d’Andorra amb l’assistència del personal tècnic i entrenadors del centre esportiu dels Serradells (CN Serradells), els centres socioesportius i culturals d’Encamp i el Pas de la Casa (CN Encamp), el col·legi Mare Janer, el col·legi Sant Ermengol (CLESER), el centre esportiu d’Ordino (CEO) i LAUesport de Sant Julià de Lòria.

‘Hem previst, jornades de treball, que permetran assentar les bases per a assimilar el funcionament dels recursos i transitar el procés d’adequació de les organitzacions i els seus entrenadors d’una forma dinàmica i positiva’, ha dit Alfonso Maltrana, director tècnic de la FAN.

S’espera que un cop superat el període d’adequació, tot resti a punt per a engegar la temporada 2024-2025 amb el programa a ple rendiment.

El projecte va ser presentat en roda de premsa, organitzada per la Federació Andorrana de Natació (FAN) i celebrada a mitjan desembre al centre esportiu d’Ordino (CEO), amb l’assistència d’Alain Cabanes, secretari d’Estat de Joventut i Esport; Fernando Carpena, president de la RFEN; Carlos Bellón, responsable tècnic del projecte; i representants de l’entitat federativa andorrana, impulsors de la implementació al país, entre ells el seu president Joan Clotet.

La Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN) dona suport a l’andorrana en la implementació: ‘Això és més que una col·laboració, perquè podem afirmar que la Federació Espanyola i l’Andorrana són federacions germanes i aquest nou projecte transcendeix el conveni que tenim ja signat’, va dir Carpena durant la roda de premsa de presentació del projecte, celebrada el 13 de desembre de 2023.