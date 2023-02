Natació: Bons resultats als Campionat d’Espanya Júnior/Infantil per Federacions Territorials

Els joves nedadors andorrans que han competit als Campionats d’Espanya, a Torrevieja (FAN)

Vint-i-quatre millors marques personals, dos rècords d’Andorra, una mínima per als Jocs dels Petits Estats de Malta i sis mínimes per a Campionats d’Espanya, és el balanç general de la delegació andorrana durant l’11è Campionat d’Espanya Júnior/Infantil per Federacions Territorials, disputat durant el cap de setmana del 10 al 12 de febrer, a Torrevieja (País Valencià).

L’esdeveniment anual, tot un referent de l’esport aquàtic a l’estat espanyol, ha aplegat gairebé 500 nedadors de 17 clubs i 16 Federacions Territorials, més la representació andorrana. Liderada per Alfonso Maltrana, director tècnic i Pablo Prieto, segon entrenador, Andorra ha estat representada pels nedadors infantils Aritz Moreno, Arnau Segarra, Biel Cuen i Max Suarez; i els Júniors Didac Rayo, Kevin Teixeira i Miquel Guiral.

Destaca dins el balanç esportiu, que cadascú dels set nedadors ha fet almenys una millor marca personal. Kevin Teixeira ha batut el rècord d’Andorra de divuit anys en la prova de 200 m lliures amb un temps d’1:57,69, que li ha valgut el 10è lloc i l’hi ha permès superar el temps d’1:58,62 de Tomàs Lomero del 21 de desembre de 2019. Prèviament, durant la primera jornada del campionat, havia fet la mínima per a Espanya i Malta, a la prova dels 400 m estils amb un 6è lloc i un registre de 4:38,74 i millor marca personal (MMP).

Per la seva banda, Biel Cuen, ha fet fins a quatre mínimes d’Espanya. La primera d’elles amb un rècord d’Andorra de 100 m papallona de setze anys, amb un temps de 59,89 i un 6è lloc que millora la marca d’1:00,92 de Tomàs Lomero del 24 de juliol del 2017. La segona en els 400 m lliures un temps de 4:19,34 MMP i un 5è lloc. La tercera mínima a la prova dels 100 m esquena, un registre 1:02,91 MMP i un 14è lloc;

per a acabar amb la quarta mínima d’estiu en la primera posta del relleu 4×200 m (juntament amb, Segarra, Suarez i Moreno; 13è i temps de 8:28,80), amb una marca individual de 2:2,59 i MMP.

La sisena mínima d’estiu per als campionats d’Espanya de la delegació, ha estat per a Max Suárez en els 200 m esquena amb un 23è lloc i temps de 2:23,29 i MMP.