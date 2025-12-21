Natació: Biel Cuen assoleix dos rècords absoluts d’Andorra a Pontevedra

L’actualitat de la natació andorrana, aquest dissabte, ha tingut dos fronts clars. D’una banda el Trofeu de Nadal, que tanca la temporada amb la participació de prop de 130 joves nedadors a la piscina dels Serradells. Alfonso Maltrana, director tècnic de la Federació Andorrana de Natació (FAN), ha destacat el bon nivell mostrat pels més joves en el que és “una nova demostració que les polítiques que s’estan aplicant en el marc del programa Nedar és Vida estan funcionant”.
I, l’altre front, té un nom propi: Biel Cuen. A la Copa d’Espanya de Clubs de Divisió d’Honor que se celebra a Pontevedra, Biel Cuen ha aconseguit dos rècords d’Andorra Absoluts com a nenador del CN Sant Andreu.
El primer ha estat en la prova dels 1.500m lliures amb un nou millor temps de 15:18,42″, superant així el rècord que Kevin Teixeira havia fet recentment a l’Europeu de Polònia. A més, Cuen també ha batut el rècord d’Andorra dels 800m lliures amb una nova millor marca de 7:56,29″.