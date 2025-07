Nàdia Tudó tanca el Mundial de natació de Singapur amb un 31è lloc als 200m braça

Nàdia Tudó en acabar la prova (FAN)

Nàdia Tudó ha tancat aquest dijous el seu Mundial de Singapur; el desè de la seva carrera esportiva. La nedadora andorrana ha estat 31à del món en la prova dels 200 metres braça en una jornada en la qual, Tudó, s’ha sentit molt més competitiva. Així, Tudó marxa de Singapur amb bones sensacions després de signar un temps de 2.36.84″ que li ha valgut per a ser tercera de la seva sèrie, quedant-se a poc més de tres segons del seu rècord nacional (02:33.19″).

“El 100 metres no em va deixar del tot satisfeta i ja no només pel temps i avui he nedat molt bé, l’estratègia era la que teníem”, ha apuntat Tudó després de la prova. “Per aquesta temporada tan llarga ha anat molt bé i estic molt contenta de com ha anat el 200 metres braça d’avui”, ha conclòs.





Una temporada bona per a la natació andorrana

“La prova d’avui de la Nàdia ha estat la millor de les quatre d’aquest campionat; és la prova en la qual hem tornat a lluitar i crec que és un bon final”, ha destacat Alfonso Maltrana, director tècnic de natació de la Federació Andorrana de Natació (FAN).

“Tot i que crec que tots dos no han arribat de la millor forma possible perquè el Kevin -Teixeira- va estar malalt fa unes setmanes, crec que Andorra quan ha anat als mundials en els darrers anys sempre ens tirem a donar-ho tot”, ha insistit Maltrana, que ha afegit que, “ara, a curt termini, hem de pensar en l’Europeu de Polònia en el qual tenim possibilitats de classificar quatre o cinc nedadors i això és bona notícia perquè augmentarà la competitivitat en una temporada que serà la més llarga dels darrers 25 anys”.