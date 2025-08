Nàdia Tudó anuncia la seva retirada de la natació professional

Nàdia Tudó ha anunciat el seu adeu (FAN)

Nàdia Tudó i Cubells (Ordino, 1997) ha anunciat aquest divendres la seva retirada del món de la natació professional. La nedadora del Principat ha fet pública la decisió, conjuntament amb la Federació Andorrana de Natació (FAN), mitjançant un vídeo a les seves xarxes socials un cop ha posat punt final a la seva participació al mundial de Singapur.

Tudó deixa la natació després de més de 13 anys competint al màxim nivell internacional amb presència a mundials, europeus i Jocs dels Petits Estats d’Europa. De fet, l’esportista tanca una carrera esportiva que inclou 10 presències en mundials, 5 europeus i 5 Jocs dels Petits Estats. En aquest sentit, Tudó és encara avui en dia l’esportista femenina dels Jocs dels Petits Estats amb més medalles a la disciplina de natació amb un total de 6: tres a Montenegro 2021 (dos ors i un bronze), dues a Malta 2023 (un or i una plata) i una darrera a Andorra 2025 (una plata).





Reconeixement del país

Amb la seva trajectòria, Tudó ha esdevingut una de les millors nedadores contemporànies del Principat d’Andorra. En el moment en el qual surt de l’aigua, l’ordinenca ostenta encara un total de 17 rècords nacionals entre piscina curta i llarga.

“Estic molt orgullosa de tot el que he pogut fer a la meva carrera; marxo tranquil·la i sabent que és el moment”, ha asseverat Tudó en declaracions a la Federació Andorrana de Natació (FAN). “Crec que vindrà gent per sota que podrà superar tot el que he fet”, ha asseverat.

“La FAN vol expressar el seu màxim agraïment per la professionalitat i la feina duta a terme per Tudó al llarg de la seva trajectòria, així com el seu sacrifici. La federació treballa des de ja, conjuntament amb Tudó, per tal de poder realitzar un acte de comiat al Principat d’Andorra el més aviat possible”, assenyalen fonts federatives.





Llistat dels mundials de Nàdia Tudó

2025: Singapur

2024: Budapest (p25)

2024: Doha

2023: Fukuoka

2022: Melbourne (p25)

2021: Abu Dhabi (p25)

2019: Korea

2018: Xina (p25)

2015: Kazan

2014: Qatar (p25)





Llistat dels europeus disputats per Nàdia Tudó

2024: Belgrat

2022: Roma

2021: Budapest

2018: Glasgow

2016: Londres





Llistat dels Jocs de Petits Estats d’Europa de Nàdia Tudó

2015: Islàndia

2017: San Marino

2019: Montenegro: (Or al 100m braça, bronze al 50m braça i bronze al 200m braça)

2023: Malta: (Or al 200m estils i bronze als 200m braça)

2025: Andorra: (Plata als 200m estils)





Rècords d’Andorra a mans de Nàdia Tudó – Piscina de 50m

Lliures

50m – 26.87 – 10/05/2025

200m – 2:08.43 – 02/08/2019

400m – 4:30.77 – 27/04/2018

Braça

50m – 33.00 – 27/05/2025

100m – 1:11.18 – 02/05/2025

200m – 2:33.19 – 28/04/2024

Papallona

50m – 29.27 – 10/05/2025

Estils

200m – 2:21.74 – 30/05/2023





Rècords d’Andorra a mans de Nàdia Tudó – Piscina de 25m

Braça

50m – 32.88 – 11/12/2024

100m – 1:09.67 – 14/11/2019

200m – 2:29.32 – 05/02/2023

Papallona

50m – 29.35 – 06/07/2019

100m – 1:05.62 – 07/07/2019

200m – 2:25.03 – 30/01/2021

Estils

100m – 1:04.53 – 05/12/2019

200m – 2:19.71 – 02/02/2020

400m – 4:54.14 – 05/02/2023