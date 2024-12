Nadales al Carrer i concert de Nadal amb “Els Pastorets”, al Món Màgic de les Muntanyes de la Seu

Cartell de les Nadales al Carrer i del Concert de Nadal “Els Pastorets” (Aj. la Seu)

La programació nadalenca del ‘Món Màgic de les Muntanyes’ de la Seu d’Urgell compta novament per a aquest dissabte, 14 de desembre, amb la proposta musical ‘Nadales al carrer’. Com ja és tradició, aquesta proposta musical anirà a càrrec de l’alumnat infantil del centre: els nens i nenes de sensibilització (de 3 a 6 anys) de l’Escola Municipal de Música (EMM). Amb el suport d’un grup instrumental, aquests infants interpretaran les Nadales: Ja ve Nadal (Jan Holdstock), Nadal Nadal (Núria Palau i Eulàlia Abad), Estel de Nadal (Marta Canellas) i Amb la llum del fanalet (Jaume Moreno), fent un recorregut musical per les tradicions d’aquestes dates.

Les actuacions seran a les 12.30 hores, al punt màgic de la Melodia dels Desitjos (plaça de les Monges), i a les 13.00 hores, al punt màgic de la Fada del Quer (carrer Regència d’Urgell). Des de la direcció de l’EMM s’anima a la ciutadania a acompanyar i donar tot l’escalf a aquests petits grans músics que en algun d’ells serà el primer cop que actuaran dalt d’un escenari.





Concert de Nadal: Els Pastorets

Els grups de cant coral seran els protagonistes en aquesta ocasió del tradicional Concert de Nadal. L’actuació tindrà lloc també aquest proper dissabte, 14 de desembre, a les 17.00 hores, a la sala Sant Domènec. L’entrada és lliure.

Enguany, una versió de Carles Mesa dels tradicionals “Pastorets”, serà interpretada per cantaires de 7 a 12 anys, juntament amb un combo format per professorat de l’escola.

La cantata comptarà, a més, amb la participació de joves actors i actrius del propi centre i del Conservatori de Música dels Pirineus, així com també antics alumnes, que posaran en escena les peripècies d’en Lluquet i en Rovelló “per a vèncer les forces del mal”.

Per a poder realitzar aquest concert, cantaires, músics i actors han fet assajos i sessions de treball durant tot el trimestre, incrementant l’esforç les darreres setmanes.

La direcció de l’Escola Municipal de Música agraeix la implicació de tots i cadascun dels alumnes i també de les famílies, del professorat i de tots els professionals que donen suport un cop més amb l’objectiu que aquestes activitats siguin tot un èxit i tant l’alumnat com públic assistent puguin gaudir-ne.