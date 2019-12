Els propers divendres 27 de desembre de 2019 i el divendres 3 de gener de 2020 a les 19.45 hores, tindrà lloc el festival de Nadal sobre gel organitzat per l’Andorra Club Gel, al Palau de Gel d’Andorra a Canillo.

L’Andorra Club de Gel organitza aquest any el festival de Nadal amb la il·lusió de fer passar a les famílies un moment entranyable. Totes les actuacions son protagonitzades per les patinadores i patinadors del club i l’espectable recrea algunes de les cançons de les pel·lícules d’animació preferides dels petits de la família. La venda anticipada d’entrades es farà a la recepció del Palau de Gel d’ Andorra i Morabanc entrades, a un preu de 3 €, l’entrada és gratuïta per a nens i nenes de fins a 3 anys.