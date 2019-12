Naturlàndia ha obert i és una de les poques propostes d’oci disponibles aquesta jornada. De fet, són molts els que han decidit passar un dia de Nadal diferent.

El Pare Noel ha repartit molts regals aquesta nit, alguns d’ells entrades per a Naturlàndia. És per això que molts han decidit visitar avui el parc.

Enguany Naturlandia enregistra més d’un 20% de visites respecte a l’any anterior per Nadal, una xifra que s’espera que encara vagi ascendint. Els visitants han pogut gaudir d’activitats com el tir amb arc, l’Airtrekk i els buggis. Però com de costum el tobotronc ha estat l’atracció més visitada del dia i de les festes nadalenques.

La bona temperatura i el sol també han acompanyat perquè tothom hagi pogut gaudir d’un dia especial amb família fent activitats divertides.