MyInvestor adquireix el roboadvisor Finanbest i esdevé el primer gestor automatitzat multimarca d’Espanya

MyInvestor, el neobanc participat per Andbank Espanya, El Corte Inglés Seguros, AXA Espanya i diversos family office, adquireix el roboadvisor Finanbest per a accelerar-ne el creixement i ampliar l’oferta de productes d’una manera inèdita a Espanya. Amb aquesta operació, MyInvestor es converteix en la primera firma del mercat que ofereix un roboadvisor multimarca, ja que comercialitzarà les carteres de Finanbest, juntament amb les seves pròpies.

Aquesta adquisició, pendent de l’autorització de l’AFA (Autoritat Financera Andorrana) i la CNMV, reforça els valors i els compromisos de MyInvestor. L’operació, assessorada per BIP Consulting, confirma la decidida aposta per l’arquitectura oberta que garanteix l’absència de conflictes d’interès i avança en el propòsit d’esdevenir un marketplace d’inversions amb una proposta única i diferencial.

Un cop es completi la fusió i la integració, prevista per a l’últim trimestre del 2022, els productes de Finanbest s’oferiran a través de MyInvestor. Així, l’aparador s’enriquirà amb les carteres Profile de sis nivells de risc que ofereix Finanbest, la rendibilitat del qual destaca sobre les dels seus competidors.

Alta rendibilitat de les carteres indexades de Finanbest

Des del seu llançament fa cinc anys, les carteres de Finanbest han aconseguit una rendibilitat que supera anualment en un 3,1% el retorn dels productes comparables, segons Inverco. Combinant gestió indexada i activa, entre el març del 2017 i el juny del 2022, la cartera White, la més conservadora, guanya un 0,7% anualitzat davant la pèrdua de l’1,3% anual de la categoria renda fixa mixta euro.

La cartera prudent Grey aconsegueix en el període una rendibilitat anual del 2,4%, davant de la caiguda anualitzada del 0,7% dels fons de renda fixa mixta internacional. Les Cartera Blue (equilibrada) i Yellow (mitjà alt) s’apunten de mitjana cada any un 3,8% i 4,6%, respectivament, mentre que els productes de renda variable mixta internacional de la competència obtenen un 0%. I les carteres de risc alt i molt alt, Orange i Red, aconsegueixen retorns anuals del 5,3% i 6,2%, respectivament, batent àmpliament la rendibilitat del 3% anualitzat dels fons de renda variable internacional.

L’oferta també inclou una Cartera Finanbest Green ISR, integrada per fons d’Inversió Socialment Responsable (ISR); dos plans de pensions amb 5 i 4 estrelles Morningstar i un unit linked luxemburguès, una assegurança de vida-inversió, el patrimoni de la qual s’inverteix en carteres de fons d’inversió gestionades per Finanbest.

Finanbest implementa un model de gestió híbrid que combina fons de gestió passiva i activa, de forma sistemàtica i quantitativa, aprofitant el millor dels dos mons. És una visió complementària a la gestió indexada de MyInvestor.

Els clients de Finanbest passaran a ser clients de MyInvestor. Mantindran les posicions als seus productes sense canvis i es beneficiaran d’un compte en línia gratuït i remunerat, amb targetes i transferències SEPA sense cost. A més, tindran accés a tots els productes que ofereix MyInvestor: hipoteques, carteres indexades, més de 1.700 fons d’inversió, més de 80 plans de pensions i crowdfunding immobiliari.

Carlos Aso, CEO d’Andbank i vicepresident de MyInvestor, assenyala que “amb aquesta operació MyInvestor es posiciona com la plataforma que integra les millors solucions d’inversió del mercat”. L’executiu destaca la qualitat de la gestió híbrida de les carteres de Finanbest: “El seu roboadvisor mostra una excepcional rendibilitat històrica que volem que estigui a l’abast de tots els nostres clients. És un producte que mantindrem i potenciarem, convivint amb les nostres carteres pures indexades”.

Per la seva banda, Asier Uribeechebarria, CEO i fundador de Finanbest, assenyala: “Estem molt satisfets d´unir-nos al neobanc líder del mercat. Els nostres clients tindran accés a una gamma de productes i serveis molt més àmplia i atractiva, dins d’una entitat molt sòlida, amb grans capacitats que permetran seguir evolucionant la nostra oferta. Es tracta d’una gran notícia per als nostres clients i l’equip Finanbest, i un pas endavant important cap a la necessària transformació de la indústria financera a Espanya, amb productes d’inversió millors, més transparents i més rendibles”.

Sobre MyInvestor

MyInvestor és un neobanc participat per Andbank Espanya, El Corte Inglés Seguros, AXA Espanya i diversos ‘family office’. Opera com a agent bancari d’Andbank España, està supervisat pel Banc d’Espanya i per la CNMV i adherit al Fons de Garantia de Dipòsits Espanyol. Amb un volum de negoci de més de 2.000 milions d’euros, és la fintech més gran d’Espanya i ofereix tota la gamma de serveis bancaris: compte, targetes, productes d’inversió (fons, plans, roboadvisor, crowdfunding immobiliari), crèdits per a invertir i hipoteques.

Sobre Finanbest

Finanbest és una Fintech, una Agència de Valors autoritzada per la CNMV el juliol del 2016, que realitza gestió discrecional automatitzada de carteres de fons d’inversió i plans de pensions. En el seu model d’inversió destaquen la diversificació global, la selecció independent dels millors fons i els ETFs, els costos i les comissions baixos i la gestió dinàmica quantitativa supervisada per un Comitè d’Inversions que permet eliminar tot allò que no aporta valor, amb l’objectiu d’obtenir una rendibilitat superior a la mitjana del mercat.