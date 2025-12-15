Myandbank llança amb Prosegur Crypto un servei de compravenda de criptoactius a Andorra

Myandbank, banc digital i solució Fintech que pertany a Andbank, i Prosegur Crypto, servei institucional de custòdia d’actius digitals de Prosegur Cash, han assolit un acord per al llançament d’un servei de custòdia i compravenda de criptomonedes a Andorra. L’acord es produeix després de la concessió, sota la llei 24/2022, de la llicència a Prosegur Crypto per a operar amb criptoactius al Principat i estableix un full de ruta per a dur a terme integracions tecnològiques i operatives que permetin a la companyia ampliar la seva oferta en el futur.
Per part seva, Myandbank ha incorporat en la seva oferta, des d’aquest mateix mes de desembre, la possibilitat que els seus clients residents a Andorra puguin invertir, inicialment en Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH), tot i que en una segona fase es podria estendre a altres actius digitals, amb els més alts estàndards de seguretat i compliment.
En el centre d’aquesta proposta es troba la seguretat i custòdia institucional. Els actius digitals tokenitzats adquirits pels clients de Myandbank s’emmagatzemen sota els protocols de seguretat de Prosegur Crypto, dissenyats específicament per a mitigar riscos operatius i de ciberseguretat, i garantir així la màxima protecció dels fons.
La integració operativa amb Myandbank facilita que els clients accedeixin al mercat d’actius digitals des del seu propi entorn bancari, sense necessitat de recórrer a intermediaris externs. D’aquesta manera, es manté l’experiència, la proximitat i la confiança pròpies del banc, al mateix temps que se’ls obre la porta a noves oportunitats d’inversió en l’àmbit digital.
Prioritzant la seguretat i el compliment
Així mateix, l’acord incorpora un servei de brokeratge regulat, proporcionat per Minos Global, companyia participada per Prosegur Cash, que permet la compravenda de Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) conforme amb la normativa vigent. Aquest servei compleix amb els estàndards internacionals més exigents en matèria de prevenció del blanqueig de capitals (AML) i el finançament del terrorisme (CFT), oferint als clients la confiança d’operar dins d’un marc regulador sòlid.
Addicionalment, Prosegur Crypto i Andbank llançaran aquest servei amb els preus més atractius del mercat: 0,50% per als serveis de compravenda i 0,50% en comissió de custòdia anual (impostos indirectes no inclosos). Aquesta mesura, dissenyada per a impulsar la solució d’actius digitals a través de Myandbank, permetrà als seus clients accedir a aquest tipus d’actius en condicions molt avantatjoses, reforçant el compromís de totes dues companyies amb un servei segur, regulat i orientat a l’usuari.
Per a Marta Bravo, directora general adjunta d’Andbank, “la incorporació de la compravenda de criptoactius en un entorn segur i regulat pioner a Andorra reforça la nostra aposta per la innovació i ens permet obrir noves oportunitats d’inversió, mantenint sempre la confiança i la proximitat que ens caracteritzen”.
Tal com explica José Ángel Fernández Freire, director d’Innovació de Prosegur Cash i CEO de Prosegur Crypto, “l’obtenció de la llicència a Andorra suposa una fita estratègica que consolida a Prosegur Crypto com un dels principals proveïdors institucionals a oferir serveis regulats de criptoactius al Principat”. Fernández Freire assegura que “aquesta aliança suposa per a Prosegur un pas més per a reforçar les seves iniciatives de transformació, desenvolupant una cartera de serveis i productes cada vegada més digital, diversificada i adaptada a les necessitats dels clients, demostrant que Prosegur pot competir amb excel·lència en escenaris d’extrema exigència”.
Sobre Prosegur Cash
Prosegur Cash és una companyia dedicada a la logística de valors i gestió d’efectiu que cobreix el cicle complet de l’efectiu. Ocupa a prop de 60.000 persones, en més de 31 països, i el 2024 va obtenir uns ingressos de 2.090 milions d’euros. Prosegur Cash està posicionada com un referent global amb una clara vocació de lideratge. A més, la companyia articula el seu compromís social treballant en deu dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides en els quals considera que pot generar un impacte positiu. Prosegur Cash cotitza a les borses espanyoles sota el símbol: CASH.
Sobre Myandbank
Myandbank és la primera solució Fintech amb seu a Andorra, que pertany a un gran grup financer andorrà. Està dirigida a tota mena de perfils d’usuaris residents a Andorra, siguin o no clients d’Andbank. El nou banc digital compta amb Bizum a Andorra, la possibilitat de realitzar transferències nacionals i internacionals sense comissions, un compte remunerat al 2 % i fins a 50.000 euros durant el primer any sense condicions. A partir del segon any, la remuneració es manté per als clients que inverteixin 150 euros al mes en una cartera automatitzada. A més, inclou una targeta de dèbit gratuïta i la possibilitat d’invertir en carteres automatitzades i en més de 500 fons d’inversió de les gestores internacionals amb major reconeixement del mercat.
La web (www.myandbank.com) i l’aplicació, disponible a Apple Store i Google Play, estan dissenyades perquè l’usuari es mogui de manera àgil i intuïtiva. Myandbank compta amb perfils a Twitter, Instagram i Linkedin des d’on es pot seguir l’actualitat i les novetats que va incorporant Myandbank. (@myandbank). Myandbank disposa d’assistència telefònica en cas que algun usuari necessiti ajuda o tingui algun dubte en algun dels processos per a donar-se d’alta. Així mateix, hi ha disponible un correu electrònic al qual els interessats poden enviar les seves consultes fora de l’horari laboral.