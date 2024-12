Myandbank afegeix la Cartera Debutants al Compte Junior per a promoure la inversió jove

L’edifici de Myandbank (Andbank)

Myandbank, el banc 100 % digital d’Andbank, ha afegit en el seu Compte Junior, dirigit als més joves, la possibilitat d’invertir en la Cartera Debutants, la cartera amb el perfil de risc més baix. Amb l’objectiu d’ampliar l’educació financera dels més joves, la Cartera Debutants de Myandbank permet, des d’una inversió de 150 euros, aprendre les dinàmiques d’inversió i l’operativa bancaria bàsica, la qual cosa els facilitarà poder anar entenent el món econòmic i financer.

El compte Junior, dirigit als joves d’entre 12 i 17 anys, permet realitzar diferents transaccions com ara enviar i rebre diners amb Bizum, fer transferències gratuïtes i gaudir de la targeta Junior. A més, el compte està remunerat al 2% i disposa d’uns “Objectius d’estalvi” per a poder obtenir el que s’hagin marcat com a finalitat: sigui comprar una bici, un telèfon mòbil, una tauleta, un viatge o estalviar per al carnet de conduir.

D’altra banda, Myandbank obre la possibilitat de contractar una segona cartera als comptes usuals. Per a contractar aquesta segona cartera, només caldrà respondre el formulari i definir el seu perfil de risc. Al moment podrà contractar-la a partir de 150 € i amb les mateixes comissions que la primera cartera.

Des del llançament de les carteres automatitzades, més de 1.800 clients les han contractat obtenint altes rendibilitats: