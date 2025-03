“Músiques Fabuloses”, dos concerts simfònics per al proper cap de setmana

Cartell del concert que se celebrarà diumenge, dia 9 de març, a Berga

L’Institut de Música d’Andorra la Vella i el Conservatori de Música dels Pirineus de Berga, Puigcerdà i la Seu d’Urgell, han treballat des del mes de gener els concerts del projecte simfònic conjunt que es duran a terme aquest cap de setmana. Concretament el dissabte, 8 de març, a les 18 hores, al Centre de congressos d’Andorra la Vella i el diumenge, 9 de març, a les 18 hores, al Teatre Casino de Berga.

L’orquestra, formada per uns 60 músics dels dos centres educatius, interpretarà un repertori en el qual s’inclouen obres de dones compositores, reivindicant així el paper que han tingut dins el món de la música. S’escoltaran obres de Fanny Mendelsshon-Hensel, Felix Mendelssohn Bartholdy, Amy Beach, Igor Stravinsky i Claude Debussy. El concert serà dirigit per Oleguer Aymamí, artista amb destacada experiència qui, per exemple, ha dirigit l’Orchestre et Camerata Baroque de Ginebra sent també director assistent al Gran Teatre del Liceu.

Aquest projecte és el desè que realitza el Conservatori de Música dels Pirineus, i recull l’esperit d’un projecte ja iniciat a l’Escola Municipal de Música de Berga el 2010. Aquesta és la segona col·laboració amb l’Institut de Música d’Andorra la Vella sent una gran oportunitat per a teixir vincles culturals i artístics entre Catalunya i Andorra, i específicament entre institucions educatives veïnes que ofereixen el mateix nivell d’estudis musicals.

Ambdós concerts són una bona oportunitat per a escoltar música simfònica feta pels nois i noies que seran els futurs músics del territori. Es tracta d’estudiants de música que un cop hagin finalitzat la seva etapa educativa preuniversitària, hauran destinat més de deu anys a la formació, i que, a part de contribuir a l’enriquiment cultural propi i de les seves comunitats, hauran desenvolupat múltiples capacitats que els serviran, també, per a afrontar amb més solidesa els reptes de futur.

El projecte simfònic està finançat pels Ajuntaments de Berga, Puigcerdà, la Seu d’Urgell, i pel Comú d’Andorra la Vella, i compta amb el suport de les diputacions de Barcelona, Girona i Lleida i, enguany, per primera ocasió també compta amb el suport de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra.

Per al concert de dissabte a Andorra no és necessari l’adquisició d’entrada. Les entrades del concert que tindrà lloc a Berga es poden adquirir a través de següent enllaç (anticipades a preu més reduït) https://ticketara.com/esdeveniment/concert-simfonic/5430 o a taquilla el mateix dia.