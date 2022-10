Música, tapes i compres: els tres ingredients de la primera edició del Tast Music

Música, gastronomia i compres són els tres conceptes del Tast Music, una nova iniciativa per dinamitzar el centre històric d’Andorra la Vella. Serà aquest cap de setmana i hi haurà concerts d’artistes del país, plats i tapes quilòmetre zero a preus econòmics i, a més, un concurs fotogràfic d’Instagram, els premis del qual, seran dos lots amb productes de les botigues del barri. Els principals emplaçaments seran les places de Sant Esteve i Guillemó i l’objectiu és reactivar el comerç al detall.