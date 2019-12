Xarxes socials per a joves, per a adults, d’imatges, de frases curtes, de música, de vídeos. Les Noves Tecnologies han aconseguit segmentar fins a l’extenuació l’oferta lúdica.

En aquesta línia d’oferir mil i una plataformes cadascú dirigida a un públic diferent, Spotify ha fet un nou pas endavant. El portal de música ha presentat recentment la seva nova aplicació Spotify Kids que està destinada a nens majors de tres anys.

Disponible en versió beta d’iOS i Android, podrà descarregar-se en el Pla Familiar Premium sense cap cost addicional. De moment només es pot aconseguir a Irlanda encara que l’empresa ja ha anunciat que en breus es podrà descarregar en altres països.

En què consisteix la versió Kids de la plataforma de música? Segons ha informat l’empresa, aquesta versió compta amb continguts musicals adaptats als més petits com a històries, “singlongs” o bandes sonores. Al mateix temps, Spotify Kids no inclou anuncis i té possibilitat de control parental en funció de l’edat del nen. Així, els pares i mares podran triar entre “Àudio per a nens més petits” o “Àudio per a nens més grans”. Tal com ha explicat Alex Norström, en Spotify Kids “els nostres joves oïdors podran començar a gaudir de la música i les històries en àudio per a tota la vida”. Queda clar que el que vol l’empresa és crear futurs clients.