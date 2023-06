“Música i Handinsky”, taller familiar al MCTA

Cartell del taller familiar “Música i Kandinsky (MCTA)

Durant aquest cap de setmana es duen a terme, al Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) tallers familiars per a entendre i participar en la sinestèsia músic-pictòrica. Al ritme de la banda sonora original “Khrôma”, els assistents al taller hauran de crear les seves obres abstractes, deixant-se emportar pels sons i les emocions amb la tècnica del guaix.

Aquestes són les sessions previstes, tant per dissabte com per diumenge

Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

Sessions diumenge: 11 h i 12 h

El museu recorda que aquesta activitat familiar està recomanada a partir dels 4 anys d’edat, que és gratuïta, però cal fer reserva prèvia i que tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.

Per a reservar s’ha de trucar al telèfon + 800 800 o bé escriure a reserves@mcta.ad