Música, esport, cultura i lleure a la Festa de la Universitat 2025

Alumnes participant de les activitats (UdA)
La Universitat d’Andorra (UdA) ha celebrat aquest divendres l’onzena edició de la Festa de la Universitat, una jornada lúdica que ha servit, un any més, per a promoure la cohesió entre la comunitat universitària i, sobretot, entre l’estudiantat de les diferents carreres que s’imparteixen a l’UdA. L’esdeveniment ha començat amb una gimcana amb proves ideades pel propi col·lectiu d’estudiants relacionades amb els principals àmbits d’estudi de la Universitat (infermeria, educació, empresa i informàtica).

L’activitat ha comptat, a més, amb la col·laboració d’Andorra Sostenible, que ha organitzat dues proves sobre reciclatge i sobre ODS. Al migdia, tothom s’ha reunit en un dinar a la plaça de la Germandat, amenitzat per l’actuació en directe de Valerie Aguilar, que ha posat la banda sonora perfecta a l’esdeveniment.

A la tarda, el protagonisme ha estat per l’esport i la cultura. D’una banda, gràcies a la col·laboració de Lauesport, s’ha celebrat un torneig de futbol sala amb la participació d’una cinquantena d’estudiants i, d’altra banda, s’ha fet una visita guiada al muntatge artístic instal·lat a l’antic hotel Pol en el marc del certamen L’Andart 2025.

