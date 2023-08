Municipis de l’Alt Urgell i Pallars Jussà en el nivell màxim del Pla Alfa

Una zona calcinada en l’incendi de Peramola del 2022 (RàdioSeu)

El Govern de la Generalitat fa novament una crida a extremar les precaucions arran d’un nou episodi d’elevat perill d’incendi forestal a partir de demà dilluns, dia 21 d’agost. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha emès un nou informe de perill que alerta d’una situació del sud comportarà un increment notable del perill d’incendi sobretot a partir d’aquesta nit de diumenge, fins assolir àmpliament el nivell molt alt i l’extrem puntualment.

La principal característica de l’episodi serà el descens acusat de la humitat relativa i l’increment de la temperatura. La combinació d’humitat relativa molt baixa i temperatura molt alta pot afectar totes les comarques, amb l’excepció de la franja litoral o del Pirineu, que es veuran afectades en menor mesura.

Un agreujant de l’episodi serà, per una banda, que és consecutiu a un episodi previ, i per una altra, la seva persistència, tant pel que fa a dies de durada com hores consecutives amb humitats molts baixes, ja que no s’espera recuperació nocturna de les humitats en cotes mitjanes i altes. Tot i que no s’espera vent, es poden produir canvis sobtats de direcció en comarques del Prepirineu com a conseqüència de l’evolució de possibles tempestes de tarda al Pirineu. L’episodi començaria a remetre de cara a divendres de la setmana vinent, tot i que no es descarta que es pugui allargar.

Davant aquesta situació, el Cos d’Agents Rurals activarà a les 00.00 hores de demà dia 21 d’agost el nivell màxim del Pla Alfa, el nivell 3, a un total de 70 municipis de 13 comarques de Catalunya. A més, hi haurà 35 comarques amb nivell 2, 4 en nivell 1 i 1 en nivell 0.

Es poden consultar les comarques amb municipis en nivell 3 del Pla Alfa en aquesta taula:

Comarca Nombre municipis en Pla Alfa 3 Alt Camp 4 Alt Penedès 9 Alt Urgell 3 Baix Ebre 7 Baix Llobregat 3 Baix Penedès 6 Garraf 6 Garrigues 1 Montsià 2 Noguera 9 Pallars Jussà 6 Priorat 11 Terra Alta 3 TOTAL 70

En aplicació del nivell 3 del Pla Alfa, es restringirà l’accés a 7 espais naturals de Catalunya: Garraf, Montsant, Montmell-Marmellar, els Ports, Montsec d’Ares, Montsec de Rubies i Baronia de Rialb.

Aquests controls d’accessos es duen a terme per a evitar la presència humana en aquests espais amb dos objectius: d’una banda per a reduir el risc que es produeixi una ignició (cal recordar que el 90% dels incendis a Catalunya són d’origen antròpic, és a dir, causats d’una manera o altra per l’activitat humana), i de l’altra, evitar que hi hagi persones en situació vulnerable a la zona en cas que es declari un incendi forestal.

A més, també s’han suspès les autoritzacions de qualsevol activitat que pugui suposar risc d’incendi a les comarques i municipis on hi hagi activat el nivell 3 del Pla Alfa.

Avui diumenge s’ha reunit el comitè tècnic del pla INFOCAT per a fer seguiment de la situació de risc prevista, convocada per Protecció Civil.





Més efectius

Mentre duri l’activació, els agents rurals es destinaran exclusivament a la prevenció d’incendis forestals, i es reforçarà la vigilància aèria. Es fa una crida a la prudència per a evitar qualsevol situació de risc. I es demana a la ciutadania que no es freqüenti el medi natural, especialment en hores de màxima insolació.

En episodis de perill d’incendi forestal com aquest el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural estarà realitzant aquests dos dies la vigilància i primera intervenció en incendis. La presència del GEPIF en el territori durant les vuit hores de més risc permet, d’una banda, un efecte dissuasiu i, de l’altra, aquesta ràpida primera intervenció. La presència sobre el terreny és molt important per a atacar els incendis al més aviat possible i evitar que esdevinguin grans i destructius. Les rutes de vigilància estan marcades pel nivell de perill que elaboren diàriament els tècnics del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals.

El GEPIF mobilitzarà per a aquests dies 22 unitats de vigilància distribuïdes arreu de Catalunya, d’acord mapa de perill d’incendi i encara fent una vigilància especial a les tasques de sega i recol·lecció del cereal. Impliquen més de 50 persones i estan dotades amb equips de primera intervenció per tal poder contenir un conat d’incendi fins a l’arribada dels Bombers.

Les Agrupacions de Defensa Forestal distribuïdes pel territori participaran activament en els tancaments. També el personal dels diferents espais naturals protegits afectats pel tancament participaran directament en l’operatiu de restricció d’accessos, activant la senyalització de restriccions i distribuint els diferents informadors per a poder explicar i poder fer divulgació sobre la necessitat i importància de l’aplicació d’aquestes mesures que prohibeixen l’accés als visitants.





Calor intensa fins a mitjans de la setmana vinent

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) informa que la dorsal anticiclònica s’ha reforçat sobre la península Ibèrica, i que aquesta configuració ha permès l’entrada d’una irrupció càlida de procedència africana, que els models meteorològics indiquen que s’allargarà fins a mitjans de la setmana vinent. És per això que l’SMC ha activat avisos de calor. No serà un episodi de calor caracteritzat per temperatura màxima molt elevada sinó per la persistència de la temperatura per sobre del llindar d’avís, que assolirà els valors més elevats entre dilluns i dimarts.

A punts de Ponent, la temperatura màxima és probable que se situï entre els 39 i els 41 ºC. Al Pirineu, els valors màxims fregaran els 38 ºC, i a la resta del territori entre 35 i 38 ºC, puntualment més baixos al litoral. A banda, la temperatura mínima també serà elevada, amb valors que dilluns i dimarts superaran els 25 ºC a gran part del territori, sobretot al litoral. Cal dir també que els valors extrems de temperatura depenen d’altres factors locals, com poden ser el vent i la nuvolositat. En aquest cas, el vent en general bufarà de component est i sud, feble el general. Diumenge i dilluns seran els dies en què el vent serà més fluix, i la manca d’advecció humida farà que al litoral i prelitoral la temperatura pugui ser més alta i la humitat més baixa.

Pel que fa a la precipitació, són probables xàfecs de tarda al Pirineu, en general febles i que poden anar acompanyats de tempesta; a partir de dimecres podrien estendre’s a altres punts del terç nord.

La previsió indica que cap a finals de la setmana vinent la temperatura iniciaria un descens i les precipitacions podrien afectar a altres zones, però encara hi ha un elevat grau d’incertesa.





Prohibició de fer foc

Entre el 15 de març i el 15 d’octubre és prohibit fer foc al bosc i a la franja de 500 metres que l’envolta. Durant aquest període, es poden sol·licitar autoritzacions excepcionals al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en aquesta plana web: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi





Pla Alfa

El Pla Alfa és el procediment operatiu establert pel Cos d’Agents Rurals per a definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d’incendis davant les situacions de perill d’incendi forestal que es puguin produir.

Aquestes situacions es graduen en una escala de 4 nivells, de 0 a 3, per a cada comarca, essent 0 el nivell baix i 3 nivell extrem de perill d’incendi. L’activació de cada nivell comporta un grau de mobilització dels efectius i la realització de determinades actuacions preventives.

La Direcció General dels Agents Rurals elabora diàriament el Pla Alfa en funció del perill de risc d’incendi forestal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, així com amb altres eines d’anàlisi.

Aquest mapa de perill d’incendi forestal és elaborat pel Servei de Prevenció d’Incendis Forestals. Mostra diàriament la distribució del nivell de perill arreu de Catalunya i ajuda a optimitzar els recursos de prevenció i extinció durant aquests dies més crítics, i també durant la resta de dies de l’any.

Es recomana, davant la planificació de qualsevol activitat en el medi natural, consultar el nivell de Pla Alfa activat per Agents Rurals a la zona en aquell moment. Es pot consultar el mapa interactiu al web: https://interior.gencat.cat/plaalfa.