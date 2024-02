Mundials júnior: Calvo, “out” a l’eslàlom i, Caminal i Garcia, “out” al gegant

Àlvar Calvo competint a Pozza di Fassa (Skilv)

Doble cita avui divendres, 2 de febrer, als Campionats del Món júniors d’esquí alpí a França. Hi havia previstes les curses de gegant femení i eslàlom masculí, ambdues amb presència andorrana. A la cursa de gegant femení, celebrada a St. Jean d’Aulps, Jordina Caminal no ha pogut completar la primera mànega, com tampoc ho ha pogut fer Clàudia Garcia. Les dues esquiadores tanquen aquests Mundials avui, ja que demà dissabte tampoc no estava prevista la seva presència en l’eslàlom perquè no són especialistes en aquesta disciplina.

A l’eslàlom masculí, que s’ha celebrat a la tarda a Morzine, Àlvar Calvo tampoc no ha pogut completar la primera mànega, quan marcava el 70è crono (sortia amb el dorsal 73). Demà dissabte restarà per disputar-se el gegant masculí, amb Calvo, a St. Jean d’Aulps.