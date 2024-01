Mundial júnior d’alpí amb Jordina Caminal, Pere Cornella, Clàudia Garcia i Àlvar Calvo

Clàudia Garcia a Pozza di Fassa (Skilv)

Portes du Soleil-Haute Savoie acull en diferents seus, des d’avui diumenge, 28 de gener, fins al 3 de febrer, els Campionats del Món júniors d’esquí d’alpí amb la presència de quatre esquiadors de la FAE. Jordina Caminal, Clàudia Garcia, Pere Cornella i Àlvar Calvo seran els representants andorrans.

La competició començarà amb els entrenaments de descens, tant masculins com femenins, amb Jordina Caminal i Clàudia Garcia, que faran els dos entrenaments, però no la cursa, i així prepararan el supergegant i, també, Pere Cornella. Els tres repetiran l’entrenament el dilluns 29, per a competir el dimarts 30 en descens ja únicament Caminal i Cornella.

El dimecres, 31 de gener, arribarà el supergegant i el Team Combined, amb Jordina Caminal i Clàudia Garcia, per una part, i Pere Cornella i Àlvar Calvo per altra. El dijous 1 de febrer serà dia del Team paral·lel, amb Jordina Caminal, Clàudia Garcia, Àlvar Calvo i Pere Cornella. En qualsevol cas, la presència de Caminal i Garcia al Team paral·lel dependrà del nivell de cansament acumulat que tinguin.

Ja el divendres, 2 de febrer, es disputarà l’eslàlom masculí amb Àlvar Calvo, i el gegant femení amb Jordina Caminal i Clàudia Garcia. El dissabte 3 de febrer, última jornada només amb Àlvar Calvo al gegant masculí, ja que no hi haurà cap dona a l’eslàlom en no competir, finalment, Íria Medina.





Íria Medina, baixa d’última hora

Íria Medina no correrà aquest Mundial júnior en no estar al cent per cent recuperada de la tendinitis que arrossega al genoll. L’andorrana descansarà aquests dies per tal de poder fer front al final de la temporada amb garanties i que hi pugui ser, també, a la Copa del Món d’Andorra.

Les curses es disputaran a Chatel (descens, supergegant, team combined, Les Gets (team paral·lel), Morzine (eslàlom masculí), Avoriaz (eslàlom femení) i St. Jean d’Aulps (gegant). Andorra correrà totes les curses a excepció de l’eslàlom femení.