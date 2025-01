Motorista ferit en un sinistre al carrer Prat de la Creu

Una imatge d’arxiu de la roda d’una moto accidentada (arxiu)

El servei de Policia, a través dels seus canals, ha informat d’un accident de circulació que ha tingut lloc aquest divendres, 31 de gener, al matí, a l’altura del número 90 del carrer Prat de la Creu d’Andorra la Vella. El sinistre de trànsit ha tingut dos vehicles involucrats. Es tracta d’una motocicleta i d’una furgoneta, ambdues amb matrícula del Principat d’Andorra.

Les mateixes fonts policials assenyalen que el conductor de la motocicleta, un home de 36 anys, ha resultat ferit en l’incident vial. No es tractaria de ferides de consideració, però s’ha optat per a traslladar la víctima a l’hospital per al pertinent reconeixement mèdic.