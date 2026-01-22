Motorista ferit en un sinistre a Andorra la Vella

El conductor d’una motocicleta amb matrícula andorrana, un home de 42 anys, va resultar ferit aquest passat dimecres, a la nit, en un accident de circulació, en el qual també es va veure involucrat un turisme, igualment, amb placa del Principat. El sinistre de trànsit va tenir lloc a Andorra la Vella, a l’encreuament entre l’avinguda Bonaventura Riberaygua i el carrer Joan Maragall.
El servei de Policia va rebre l’avís alertant de l’incident viari quan passaven quatre minuts del punt de dos quarts de deu de la nit d’ahir dimecres, 21 de gener.