Motorista ferit en un sinistre a Andorra la Vella

By:
On:
In: Successos
Roda d'una moto accidentada
Una imatge d’arxiu de la roda d’una moto accidentada (arxiu)

El conductor d’una motocicleta amb matrícula andorrana, un home de 42 anys, va resultar ferit aquest passat dimecres, a la nit, en un accident de circulació, en el qual també es va veure involucrat un turisme, igualment, amb placa del Principat. El sinistre de trànsit va tenir lloc a Andorra la Vella, a l’encreuament entre l’avinguda Bonaventura Riberaygua i el carrer Joan Maragall.

El servei de Policia va rebre l’avís alertant de l’incident viari quan passaven quatre minuts del punt de dos quarts de deu de la nit d’ahir dimecres, 21 de gener.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]