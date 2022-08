Motor: Margot Llobera lliura una batalla èpica en una complicada Baja Hongria

La pilot andorrana, Margot Llobera, torna a casa amb un somriure d’orella a orella després de finalitzar la Baja Hongria, que es va desenvolupar en una zona militar als voltants de Varpalota (Hongria). Amb un recorregut molt complicat per a tots, el cap de setmana ha estat especialment complex per a la jove pilot andorrana, que s’emporta un setè lloc a la general i la sensació de la feina ben feta, després del pòdium de l’any passat en aquestes mateixes pistes mundialistes.

L’acció va començar divendres passat amb una súper especial d’aproximadament 8 km sobre pistes seques i relliscoses. Margot va arrencar la carrera amb els deures fets després d’una feina molt important de preparació durant els mesos previs, amb l’objectiu de fer el millor paper possible a la Copa del Món de Bajas sobre la seva nova KTM 450 Enduro que, a més, estrenava disseny i colors per el que queda de temporada.

La jornada de dissabte va ser molt complicada per a la jove pilot del Principat, amb 350 km d’especials en terreny molt sec i relliscós, però, sobretot, amb un vent fortíssim que, en un revolt perillós feia anar a terra a Margot danyant l’equip de navegació. Per a complicar més les coses, navegant a vista sense el suport dels aparells de navegació, la senyalització de la cursa tampoc no estava correcta a causa precisament de la força del vent, que havia arrencat gran part de les cintes de seguretat, per la qual cosa acabar l’especial “a cegues”, va resultar tota una odissea per a la pilot andorrana, que es deixava un bon grapat de minuts en aquesta jornada.

L’etapa de diumenge va ser molt diferent. Les pluges durant la nit van deixar un terreny perfecte i amb molta més adherència. Amb molt d’ànim i amb ganes de recuperar el temps perdut, Margot, va arrencar les dues especials que esperaven els pilots. Van ser dos trams molt ràpids on Margot va poder gaudir i recuperar molts minuts situant-se a meitat de taula a la classificació general.

Declaracions de Margot Llobera: “Hem començat la temporada i, com sempre, anirem de menys a més. Ens hem enfrontat a una Baja Hongria molt complicada, i encara que el resultat final no ho transmeti, hem lluitat i hem competit bé, solucionant els problemes de la millor manera possible i no desanimant-nos davant les adversitats.

Aquest tipus de curses són així i, qualsevol petita errada, et pot complicar el cap de setmana. Ens emportem que les sensacions han estat molt bones els dos dies, la moto i l’equip han funcionat perfectament, cosa que ens dona molta tranquil·litat per a les proves que han de venir, la temporada acaba de començar. Vull agrair de cor a tots els meus sponsors l’oportunitat de poder córrer una Copa del Món al més alt nivell de la disciplina. Seguim endavant millorant amb molta il·lusió.

Classificació Femenina Baja Hongria 2022:

1a POL Mirjam

2a MODRZEWSKA, Joana

3a LLOBERA Margot

Classificació General Baja Hongria 2022:

1r MULEC Toni

2n WALLACE Robert

3r POL Mirjam

7a LLOBERA Margot