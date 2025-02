Motor: Margot Llobera deixa la competició

Margot Llobera en acció en el desert d’Aràbia Saudita (@Margot Llobera)

Sorpresa en el món del motor andorrà. Margot Llobera, pilot professional de motociclisme i copilot al Ral·li Dakar, ha convocat els mitjans de comunicació a una roda de premsa de cara a la setmana vinent. En aquesta trobada amb la premsa, Margot Llobera, compartirà una notícia important sobre el seu futur en la competició: la seva decisió de tancar el seu cicle en el món del motor.

La roda de premsa la convocat per a la tarda del proper dimarts (18:30 hores). Durant la seva compareixença, Margot Llobera, farà un balanç de la seva trajectòria, els moments més destacats de la seva carrera i els motius que l’han portat a prendre aquesta decisió.

Margot Llobera és una de les referents del motociclisme i el ral·li raid, amb una trajectòria marcada per la seva determinació, talent i esperit competitiu. Al llarg de cinc anys, ha representat Andorra en els desafiaments més extrems del món, consolidant-se com un referent en dues disciplines off-road: el motociclisme i el copilotatge.

En motociclisme, ha assolit dues terceres posicions a la Copa del Món de Bajas en les categories femenina i júnior, competint contra els millors pilots del món. Com a copilot, ha afrontat el repte del Ral·li Dakar, la prova més dura del planeta, participant tant en la modalitat d’SSV com en la de camió. El seu pas pel Dakar va ser històric, formant part del primer equip íntegrament femení en la categoria d’SSV. Posteriorment, va continuar la seva trajectòria a bord de camions, una de les categories més exigents del ral·li. A més, ha competit en algunes de les proves internacionals més prestigioses, com el 1000 Dunas, Merzouga Rally, Baja Hail, Baja Dubai, Baja Aragón i Baja Hongria.

Més enllà de la competició, Margot ha tingut un fort vincle amb la part més social de l’esport, organitzant esdeveniments per acostar aquest esport als més petits, col·laborant amb la Creu Roja Andorrana i participant en el Ral·li Jameel d’Aràbia Saudita, on ha ajudat a formar dones locals en la conducció al desert.

Ara, tanca una etapa en la competició, deixant una empremta inesborrable en el motorsport i obrint- se a nous projectes i desafiaments en el futur.