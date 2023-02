Motor: La disputa de la G4 decidirà els quatre podis de les GSeries 2023

David Bouhet, el pilot francès pot guanyar en categoria Clio Ice Trophy (FotoEsport / Circuit Andorra)

Guillaume de Ridder (GSeries E), José Roger (SBS), David Bouhet (2RM) i Marc Font (IG), van ser els primers vencedors de les GSeries 2023 i, en conseqüència els líders inicials de les provisionals del certamen. En els meetings successius, a excepció de De Ridder, els vencedors en el Circuit Andorra – Pas de la Casa han anat variant, però els pilots esmentats s’han mantingut ferms al capdavant de les seves respectives categories.

Malgrat tot, les puntuacions són ajustades, amb 40 punts en joc (80 punts els IG) pràcticament ningú té assegurada una posició en el podi final. Així doncs, incertesa al màxim fins que es vagi completant la G4 de les diferents categories. Abans d’iniciar-se aquesta G4, l’única cosa que sembla assegurada és l’emoció a la pista i la temperatura hivernal a l’ambient. La resposta, aquest dissabte entre les 16 i les 23:30 hores al Circuit Andorra – Pas de la Casa.





En l’última cita de les GSeries 2023, els organitzadors apostaran per una altra versió de “la parabòlica”

Per a l’última cita de la temporada, els organitzadors treballaran un traçat nou en el qual, la part central de “la parabòlica” queda al marge. Així doncs, després de la sortida els pilots faran un gir a l’esquerra per a afrontar un revolt de dretes i tornar a enllaçar amb la coneguda corba del Circuit Andorra. Després continuaran cap a l’edifici de la zona VIP per la part exterior del circuit.

A partir de l’esmentat edifici, els pilots s’oblidaran dels dos revolts (un de dretes i un altre d’esquerres) pels quals han passat en els tres meetings anteriors i es llançaran per la recta de contra-meta fins a la corba d’entrada a la recta de la línia d’arribada.

Es pot dir que el traçat està dividit en dues parts molt diferents, una primera meitat més tècnica i la continuació molt ràpida.





GSeries E. Aconseguirà De Ridder el ple de triomfs? Laia Sanz repetirà l’experiència

En la G3, Guillaume de Ridder va perdre l’oportunitat d’aconseguir la màxima puntuació en tots els parcials de les GSeries 2023, cal recordar que Raul Ferré el va superar en la mànega qualificativa. Ara el campió belga té la possibilitat d’assolir el primer títol de les GSeries E, encapçalant la classificació provisional de principi a fi.

Amb tot, Raul Ferré i Viktor Vranckx separats per tan sols un punt en aquesta provisional, seran el centre d’atenció en les diferents mànegues de la categoria dels vehicles 100% elèctrics.

Laia Sanz disputarà el seu segon meeting en les GSeries 2023. Repetirà al volant d’un vehicle de la categoria 100% elèctrics, amb l’objectiu de continuar preparant una temporada 2023 que va iniciar amb bon “feeling” al Dakar.





Clio ICE Trophy. Màxima emoció entre els Clio Rally5!

En aquesta categoria tot sembla indicar que la lluita pel títol estarà entre els dos pilots més regulars fins al moment, David Bouhet i Dylan Dufas. Els dos pilots francesos han vençut en un meeting cadascun i s’han mantingut en el podi en les jornades disputades. Arriben al final separats per només 6 punts, és a dir, qualsevol “lapsus” serà determinant. La pèrdua d’alguna posició en alguna de les mànegues puntuables serà decisiva. Lucca Damerzin i Alex Español “Sito” es mantindran atents a qualsevol error dels líders. No obstant això, amb tota probabilitat el seu objectiu serà lluitar per l’última posició (la tercera) del podi del Clio ICE Trophy.





Side by Side (SBS). Quatre pilots (del segon fins al cinquè classificat) separats per 5 punts

José Roger, amb un “coixí” de 24 punts, sembla tenir a la seva mà revalidar un títol, el dels buggies, que ja va aconseguir l’any passat. L’emoció estarà en saber qui completarà el podi. Seran quatre els pilots que iniciaran el meeting amb diferències mínimes entre ells, és a dir que cada posició es lluitarà fins al final.

Sens dubte, Joan Lascorz, després de la seva impressionant remuntada en el certamen, amb triomf inclòs en la G3, està en condicions d’aconseguir el subcampionat.





ICE Gladiators (Motos): Marc Font té avantatge, però amb 80 punts en joc tot és possible

El certamen de les dues rodes, coorganitzat amb Federació Motociclista d’Andorra, és el més obert abans de la cita final de les GSeries 2023. Fins al moment, Marc Font s’ha mantingut al capdavant de la provisional, a més iniciarà la G4 amb, 16 i 24 punts, d’avantatge respecte als germans Espanya, Xavi i Cristian. Malgrat l’avantatge, que a priori sembla considerable, cal tenir en compte que en aquesta categoria hi ha 80 punts en joc, seran dues carreres amb graelles molt nombroses.





El Programa horari es mantindrà si la climatologia ho permet

A les 16.00 hores es donarà l’ordre de sortida als ICE Gladiators que, com de costum, alternaran la pista amb els Clio Rally5 (Clio ICE Trophy). Les finals també repetiran l’hora d’inici (les 18.00 hores). El lliurament de premis, tant de la G4 com del campionat, posaran el punt final a la participació d’aquestes categories en les GSeries 2023.

A les 20.00 hores s’iniciarà la competició per als SBS i GSeries E. Les finals començaran sobre les 23.00 hores. Finalitzarà l’última jornada de les GS2023 amb els lliuraments de premis als guanyadors d’aquestes categories.





Classificacions provisionals de las GSeries 2023, abans de la G4