Motor: El gir radical de Marc Solsona en la seva trajectòria esportiva

Marc Solsona a l’interior de la seva mecànica (FotoEsport)

El pilot andorrà Marc Solsona, habitual en les dues últimes temporades de les Pujades de Muntanya, ha pres la decisió de canviar d’especialitat. A partir d’ara se centrarà en la seva adaptació als circuits de velocitat i iniciar una nova etapa en la seva incipient carrera esportiva, sempre pensant que la seva formació acadèmica té una prioritat absoluta.

Per a tenir les primeres sensacions en un traçat permanent, Marc es va situar al volant d’un R/Clio Rally4 del Team VRT per a donar les primeres voltes en el Circuit de Barcelona – Catalunya, i valorar les situacions que es viuen amb una mecànica i un escenari tan diferents als que estava habituat.

Després de donar unes 90 voltes (més o menys 400 km), al traçat de Montmeló, Solsona explicava les seves sensacions: “Sense cap dubte, ara mateix les sensacions són molt bones. Estic molt satisfet de la progressió que he tingut durant la densa jornada aquí a Barcelona. Els consells de Jordi Vila (responsable del Team VRT) m’han ajudat molt, sobretot, en la manera d’afrontar el pilotatge del Clio. Durant les primeres tandes (10 voltes) acabava atabalat, en les últimes tot ha estat diferent, la sensació era que hagués seguit sense problema.”

“Cal destacar que en aquestes últimes tandes he aconseguit les voltes ràpides al Circuit amb un ritme de carrera bastant bo.” És evident doncs que, Marc Solsona va deixar les instal·lacions del traçat de Montmeló valorant de manera molt positiva aquest test inicial i molt motivat per a continuar treballant perquè la seva adaptació als circuits sigui immediata.





Marc Solsona conscient que el canvi és majúscul

Un canvi de disciplina sempre comporta un període d’adaptació, tant pels canvis esmentats de mecànica o d’escenaris com un reglament teòric que cal conèixer (banderes, hàndicaps, canvis en carrera…) com de comportament en la pista, en estar competint amb rivals molt a prop. “Estic del tot convençut que un període d’aprenentatge és ineludible, posar-se d’inici enmig d’una graella de sortida, envoltat de rivals, suposo que no és fàcil. Abans d’entrar en matèria intentarem preveure situacions que es puguin donar en carrera per a tenir-les al cap i si cal improvisar, doncs… “.

Solsona afegia que “ha estat una jornada intensa que hem iniciat de bon matí, coneixent el traçat i aconseguint una situació còmoda a l’habitacle del Clio. Una vegada a la pista també hem treballat amb les dades recollides durant les voltes (telemetria) per a veure quina era la manera més efectiva de superar els obstacles del traçat… En fi, he après molt, però tinc al cap que això acaba de començar i queda molta feina per fer”.





El calendari competitiu s’iniciarà després de l’estiu

Així doncs, Marc Solsona i el Team VRT han preparat una planificació, abans d’iniciar la competició, per a començar amb la preparació necessària. “Abans i fins i tot durant l’estiu intentarem quadrar les agendes per a poder fer altres tests en diferents circuits. Si tot surt com esperem, la intenció és seguir la segona part del calendari del Campionat d’Espanya de Resistència (GT-CER). O sigui, aniríem als circuits de València, Jerez i Barcelona”.

En aquests moments, les dates dels tests no es coneixen, però es pot avançar que la cita del Circuit de la Comunitat Valenciana està prevista pels dies 23 i 24 de setembre, la de Jerez per a l’11 i 12 de novembre, mentre que els equips que disputen el GT-CER 2023 estaran a Barcelona els dies 1 i 2 de desembre.