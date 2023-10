Juan Juncosa

Us vull presentar la segona edició de: “Motivatrón. El llibre de la motivació”. A la venda en Amazon. Quina millor presentació que deixar-vos un breu resum de les persones que han fet els pròlegs. Mónica Naranjo (cantant): “Llibres d’autoajuda vestits de novel·la o amagats a la secció de la teva llibreria preferida n’hi ha molts, però com aquest preliminar tan directe i sintetitzat et serà difícil trobar. Dona-li una oportunitat, llegeix els primers capítols abans d’endur-te’l a casa i estic segura que es convertirà en el teu llibre de referència al qual acudiràs quan necessitis refrescar el que has après”.

Carlos Sobera (presentador de televisió): “Un necessita algú més intel·ligent, i que hagi dedicat més temps a la reflexió, i a la comprensió dels altres. I aquí està el nostre amic Juan, que s’ha decidit a prestar-nos una guia de referència per a aquests temps difícils que ens ha tocat viure. No és un llibre d’autoajuda, sinó de generosa i administrada reflexió”.

Màgic Andreu (professor honorífic de la Universitat Politècnica de Catalunya i Medalla d’or al mèrit màgic): “Aquí trobaràs molta saviesa, explicacions a preguntes que potser feia temps que no trobaves resposta, i perquè no, és molt probable que trobis el sentit de la teva vida”.

Goyo Yeves (saxo, flauta i membre fundador de Celtas Cortos): “Motivatrón és per a mi un lloc en el qual Juan ha plasmat, ordenat, recopilat i presentat moltíssima saviesa recollida de diverses fonts amb la intenció de regalar-nos una infinitat d’idees i propostes per a fer que ens sentim motivats”.





