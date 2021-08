Motivacions externes per a aprimar-se

Ja fa dies que tenim aquí el bon temps i és possible que el teu objectiu sigui perdre alguns quilos durant la temporada d’estiu per a sentir-te més segur/a quan et posis el vestit de bany o roba més lleugera. Per a això, necessites tenir una font de motivació interior que t’empenyi cap el teu objectiu. No obstant això aquesta font com tot en la vida també s’esgota, i és per això que et donarem tres recomanacions per a mantenir-te enfocat/ada en el teu objectiu. Són simples canvis que faràs en la teva vida diària i alhora funcionaran com a recordatori de per què estàs fent això.

1 – Fes el teu pla de menjars setmanal: D’aquesta manera no hauràs d’improvisar a l’hora de dinar, només has de revisar què vas planificar per a x dia en x hora, agafar-ho de la nevera o preparar-ho al moment. Així podràs comptar les calories que consumeixes en un dia.

2 – Exercici en grup: Quan surts a fer exercicis amb altres persones crees un compromís més fort encara, primer perquè resulta més amè i també perquè no vols fallar-li als altres.

3 – Porta els berenars amb tu: Així, de la mateixa manera que ja vas planificar els teus menjars no et veuràs temptat/ada a comprar dolços i llaminadures al carrer que t’allunyin del teu objectiu en cap moment.

Per Gymrutina.es / Tot Sant Cugat