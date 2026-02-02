La motivació és una arma. Bona o dolenta depèn de com s’utilitzi, la seva obsessió, etc. És molt important saber motivar o automotivar-se. No hi ha cap gènere de dubte, una persona motivada sol trobar més ràpidament el necessari per a avançar cap al seu objectiu. En canvi, una mala motivació o obsessiva pot fer tot el contrari. La dolenta o incorrecta motivació pot portar a una persona al desastre i la depressió. Exemple: frases de motivació massa curtes i fora de context: SI VOLS POTS, DEPÈN DE TU… i diverses més.
Si només són dites d’aquesta manera i sense un context una persona no sols pot desmotivar-se, sinó arribar a la depressió i a sentir-se inútil. Pensant coses per l’estil: no serveixo per a res, no soc capaç, soc un inútil, etc. Per tant, la motivació ha de ser adequada i dins d’un context. Hem d’entendre que la mateixa motivació no arriba amb la mateixa força a cada persona, ni exerceix el mateix efecte. En conseqüència, hauríem d’entendre que a l’hora de motivar no és el mateix motivar a un grup que a una persona.
En el cas del grup hauríem de trobar una motivació més àmplia i genèrica i actuar després amb una motivació particular per a donar-li major força. Això sí, una motivació ha de tenir un objectiu. Com han de ser aquests objectius us ho explicaré en el pròxim article. Aquí no hi cabria tot. Això sí, si voleu motivar a algú o a automotivar-vos estigueu segurs de fer-ho correctament.
