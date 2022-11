Motí a la línia de tren de Puigcerdà contra un maquinista que volia deixar els usuaris a mig trajecte

Els passatgers de la línia de tren R3 de Rodalies RENFE, entre Barcelona i Puigcerdà, s’han amotinat en el trajecte d’aquest divendres a la tarda després que el maquinista pretenia obligar-los a baixar a Ribes de Freser. L’origen de l’enfrontament va ser l’enèsim episodi de retards en aquesta ruta, que aquesta vegada ha fet que els usuaris que havien d’arribar a la Cerdanya acabessin trigant més de 6 hores, el doble del que és habitual.

En la línia del que sol passar amb RENFE a Catalunya, aquesta freqüència es va veure afectada per una avaria. Així, després que havien sortit des de Barcelona a mitja tarda (16.30 h), els passatgers van haver de fer un transbordament amb bus, entre Manlleu i Ripoll, per després tornar a agafar un tren a la capital del Ripollès. Amb tot plegat, ja ben entrada la nit (22.30 h) tot just arribaven a Ribes de Freser.

Al malestar per aquest desorbitat retard s’hi va sumar el fet que, llavors, el maquinista els va comunicar que finalitzava allà el recorregut, tot adduint que ja s’havia acabat el seu horari laboral. En aquell moment, un grup de passatgers es van amotinar i finalment van instar el conductor a completar el trajecte previst fins a l’última parada, a Puigcerdà. Una experiència que alguns afectats han qualificat com una autèntica “odissea”, tot i que no és ni molt menys la primera vegada que hi ha situacions com aquesta a l’R3.

Alguns dels passatgers no van dubtar en manifestar la seva indignació a través de les xarxes socials. És el cas de Kim Vidal, el qual, reconeixia que juntament amb altres persones, s’havien amotinat en veure l’actitud del maquinista.