Mostra pictòrica de l’Art Camp 2016 durant tot l’octubre a la sala d’exposicions del Comú d’Encamp

Durant tot el mes d’octubre es pot visitar, a Encamp, l’exposició pictòrica de l’Art Camp 2016, la 5a edició, de la trobada d’artistes d’arreu del món sota el nom “Colors per al planeta”.

La col·lecció de les obres es pot veure a la planta baixa de Casa Comuna durant l’horari d’obertura habitual. “Colors per al planeta” és una trobada d’artistes pintors que existeix des del 2008. En el seu dia, els artistes van signar un manifest al voltant de la cultura i la pau.

Manifest

“Nosaltres, artistes del món, manifestem: Que ens unim als 17 objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) promoguts per les Nacions Unides pel període 2015-2030, així com al Conveni sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals. Que utilitzarem la nostra imaginació per a trobar el millor camí per a apropar les nostres cultures, preservant la diversitat i millorant la condició humana.

Que tindrem un paper clau en la construcció d’un món sostenible per a les generacions futures on les diferències culturals no siguin un impediment per a la comprensió i la solidaritat entre els pobles. Per aquests motius, els signataris d’aquest manifest, mitjançant l’expressió artística, hem decidit promoure la diversitat cultural i aportar la nostra contribució per a obrir i traçar el camí cap a la pau i el desenvolupament sostenible”.