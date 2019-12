Durant la sessió ordinària de Consell de Comú dels Sants Innocents, i com marca la tradició, aquest matí ha tingut lloc el jurament i la presa de possessió dels càrrecs electes que conformen la nova composició del Comú pels propers quatre anys, formada per deu consellers: J. Àngel Mortés Pons, cònsol major, Eva Choy Guiu, cònsol menor, Samuel Duró Backes, conseller major, Eduard Betriu Lizarte, conseller menor, Xavier Herver Merino, capità, Jordi Serracanta Marcet, Maria del Mar Coma Padilla, M. Cristina Montolio Guasch, Enric Dolsa Font i Sandra Tudo Montanya.

El cònsol major electe, J. Àngel Mortés, ha tingut avui paraules d’agraïment per a tots els membres del seu equip i dels consellers presents. Així mateix ha fet una especial menció als consellers que no repetiran, molt especialment a la cònsol menor, Gemma Riba, que ha qualificat d’incansable treballadora. Pel que fa al nou mandat, s’ha compromès a encapçalar un projecte de continuïtat amb un gran sentit de responsabilitat i consens en les decisions amb la minoria, per a que Ordino segueixi sent un referent de qualitat de vida.