Mortés reitera la voluntat de garantir la conservació del patrimoni i el desenvolupament d’Ordino

La primera sessió de Consell del Comú d’Ordino ha servit per explicar les principals línies de treball presentades fa tres dies i escaig, del nou Pla de Sostenibilitat per a la parròquia d’Ordino, reserva de la biosfera. El cònsol ha reiterat la voluntat de garantir la conservació del patrimoni natural d’Ordino i el desenvolupament econòmic per a les generacions futures, un dels objectius que promou l’entrada de la Vall a la xarxa mundial de reserves de la biosfera.

El focus sobre el Pla l’ha posat la consellera de la minoria, Sandra Tudó, de Movem Ordino, que ha demanat quines mesures es prendrien després d’obtenir les conclusions dels estudis que està en marxa, sobre l’alineament dels ODS i el sostre de creixement urbanístic. Tudó ha alertat de la preocupació per l’increment d’edificis que desdibuixen la parròquia, al mateix temps que ha felicitat la majoria per prendre la iniciativa en fer aquesta diagnosi de l’estat actual dels recursos i conèixer el sostre urbanístic de la parròquia. Mortés s’ha compromès a prendre les accions necessàries amb els resultats i recomanacions de l’estudi i fer les modificacions pertinents a la normativa si s’escau.

La sessió de Consell ha coincidit aquest dijous amb la festivitat de Sant Sebastià. Els cònsols han assistit a la missa tradicional, oficiada pel mossèn Ramon Sàrries que en compliment de les mesures sanitàries s’ha celebrat a l’exterior de l’església d’Ansalonga. Hi ha assistit una quinzena de veïns per celebrar la diada del copatró del poble d’Ansalonga.