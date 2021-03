Mortés defineix Riberamunt com el nou corredor turístic d’Ordino

En la sessió ordinària de Consell de Comú d’Ordino que ha tingut lloc aquest migdia, s’hi ha proposat l’aprovació de tretze punts, la majoria al voltant d’acords i modificacions de funcionament intern.

Ha estat a preguntes de la consellera socialdemòcrata Sandra Tudó (Movem Ordino), que ha demanat informació de l’adjudicació directa per al projecte de desenvolupament del pla de dinamització turística a la parròquia, que el cònsol major, J. Àngel Mortés, ha recordat que l’elaboració del Pla s’ha fet pública des del primer moment, l’adjudicació s’ha fet mitjançant la Llei de contractació pública, i com a projecte imminent hi ha el nou corredor turístic Riberamunt que lligarà tots els pobles de la parròquia al voltant del camí Ral i la Valira del Nord.

També des de l’oposició, el conseller Enric Dolsa (X’Ordino) ha qüestionat l’objecte del plec de bases per al concurs nacional per la concessió d’un local al CEO dedicat als e-esports, vist l’èxit i la demanda del producte que es complementaria amb els serveis esportius del CEO.