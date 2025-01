Moreno 21a i Caminal 35a al segon descens de Copa d’Europa de Zauchensee

Cande Moreno a Zauchensee (FAE)

La Copa d’Europa de Zauchensee (Àustria) ha viscut avui el seu segon i últim descens, amb Cande Moreno 21a i Jordina Caminal 35a. Novament Cande Moreno ha entrat a la zona de punts. Si dimecres era 26a, aquest dijous ha acabat 21a, amb el dorsal 32, amb un crono de 1.07.38, a 1.35 de la guanyadora, que ha estat l’austríaca Nadine Fest amb 1.06.03. Moreno marcava el 16è temps al primer intermig, el 26è al segon i el 15è al tercer, abans de creuar la meta com a 21a.

Per la seva part, Jordina Caminal, que dimecres va ser 37a, ha estat avui dijous 35a, amb 1.08.00, a 1.97 de Fest i amb uns parcials que la situaven 30a al primer, 33a al segon i 28a al tercer. El podi de la cursa d’avui, l’han completat les també austríaques Victoria Olivier (+0.18), segona, i Carmen Spielberger (+0.31), tercera.

Divendres, última cursa d’aquesta Copa d’Europa, amb un supergegant.





Cande Moreno, esquiadora: “Tot i que estic tornant de dues lesions consecutives, tant el genoll com el turmell, que em vaig fer mal al Canadà, clarament aquí els nostres objectius no eren els resultats, sinó entrenar, tornar a agafar confiança, perquè fa cinc dies que no podia esquiar amb confiança i menys amb velocitat. Per a mi l’objectiu aquí està complert al 100%, que és que estic esquiant amb confiança, que estic esquiant amb bon nivell i que trobo plaer esquiant, em sento còmoda amb la velocitat.

Sí és veritat que els primers entrenaments van anar molt bé, i les expectatives sempre pugen perquè, tot i que aquí no vaig a buscar un resultat, soc molt competitiva i sé que també estic sent competitiva amb l’esquí que estic produint. No hem trobat el setting d’esquís per a poder estar en un top15 d’aquesta Copa d’Europa, però, com he dit, no era el nostre objectiu, així que l’objectiu que teníem està complert”.