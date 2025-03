Mor una persona de 63 anys en un accident de muntanya a l’Aran

Intervenció dels Pompièrs d’Aran (Foto: Pompièrs d’Aran)

Una persona de 63 anys ha mort aquest diumenge després de patir un accident de muntanya al Montlude, a l’Aran. Els serveis d’emergències van rebre l’avís del sinistre a les 13.13 hores, quan se’ls va informar que hi havia un ferit a la banda nord d’aquesta muntanya, a cavall dels municipis de Les i Vilamòs.

Els Pompièrs d’Aran hi van desplaçar efectius de rescat de muntanya i van evacuar la víctima fins a l’heliport de Vielha, on els serveis mèdics d’Aran Salut van determinar que havia mort. Segons ha indicat el Conselh Generau d’Aran, s’estan investigant les causes de l’accident.