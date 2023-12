Mor un conductor en un xoc frontal entre dos camions a la carretera N-260, a l’entrada est de la Seu

La carretera N-260 a l’entrada est de la Seu d’Urgell, tallada al trànsit aquest matí per un accident mortal (Foto: RàdioSeu)

Un conductor ha mort aquest dimecres al matí com a conseqüència d’un xoc frontal entre dos camions a la carretera N-260 al terme municipal de la Seu d’Urgell, concretament al barri de Sant Pere. L’accident ha obligat a tallar la via en ambdós sentits de la marxa.

Segons han informat el Servei Català de Trànsit i la Direcció General d’Emergències, el sinistre s’ha produït a 1/4 de 9 del matí a l’entrada est de la capital de l’Alt Urgell, al costat mateix dels dos restaurants existents en aquest indret i a prop també del Centre de Conservació de l’N-260. Per causes que es desconeixen, s’ha produït una topada entre dos vehicles pesants. Un d’ells ha quedat bolcat a la calçada i molt malmès, mentre que l’altre també ha patit un fort impacte, amb danys materials importants a la part frontal.

El xofer del camió que ha bolcat ha perdut la vida a causa de l’accident. L’altre conductor, que portava un camió de transport de llet de la Cooperativa Cadí, ha patit ferides greus i ha hagut de ser excarcerat de manera mecànica per efectius dels Bombers, atès que havia quedat atrapat a la cabina del vehicle. Posteriorment ha estat derivat a un centre hospitalari per part del SEM.

Al lloc dels fets hi han intervingut cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, a més de dos helicòpters del SEM i quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra. Després de la confirmació de la defunció d’un dels conductors afectats i l’atenció al ferit, s’ha procedit a la neteja de la calçada i la retirada dels camions sinistrats, per a la qual ha calgut que s’hi desplacés una grua.

L’N-260 ha quedat totalment tallada al trànsit en aquest punt. Els Mossos han desviat els cotxes i camions que hi circulaven a través de la carretera local entre la Seu i Alàs, per on cal circular amb precaució atès que és una via amb poca amplada i on, per aquest motiu, hi ha dificultats perquè hi passin dos cotxes alhora en alguns trams. Al migdia ja s’ha restablert el trànsit a l’Eix Pirinenc, tot i que la Policia hi seguia regulant la circulació i instant els conductors a circular a poc a poc, atès que encara s’havia de retirar els dos vehicles sinistrats.