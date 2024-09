Mor un ciclista en una sortida de via en una pista forestal a Alins

Rescat dels Bombers a Riu de Cerdanya (Imatge: Bombers de la Generalitat)

Un ciclista de 49 anys i veí de Txèquia ha mort aquest dimecres, 11 de setembre, a la pista forestal que va de Tor a Alins (Pallars Sobirà). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l’accident va tenir lloc a cap a les sis de la tarda quan, per causes que encara s’estan investigant, l’home va sortir de la via i va caure de la bicicleta.

Arran del sinistre es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues ambulàncies i l’equip de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). També van acudir-hi set dotacions dels Bombers, entre les quals l’helicòpter del Cos i membres del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) que van intervenir en la recerca del cos de la víctima.





Rescat de dos boletaires

D’altra banda, aquest dimecres al matí el Grup d’Actuacions de Rescat (GRAE) dels Bombers ha rescatat un boletaire indisposat a Montferrer i Castellbò, que ha requerit un gruatge amb helicòpter fins a l’ambulància del SEM. L’avís es va rebre a les 9.23 hores. A Riu de Cerdanya, a les 11.23 hores, el GRAE també va rescatar un altre boletaire, en aquest cas perquè s’havia precipitat per un barranc.