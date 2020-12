Mor Òscar Ribas Reig, primer cap de Govern d’Andorra

Òscar Ribas Reig ha mort aquest divendres als 84 anys. Ribas va ser el primer cap de Govern d’Andorra entre el 1982 i el 1984, càrrec que va tornar a exercir entre el 1990 i el 1994.

El polític i empresari va néixer el 26 d’octubre del 1936 a Sant Julià de Lòria, es va llicenciar en dret per la Universitat de Barcelona el 1959 i va ser president de Reig Patrimonia.

Va ser Conseller general del 1972 al 1975 i del 1976 al 1979, i el 1982 va ser elegit primer cap de Govern del Principat d’Andorra pel Partit Nacional Liberal. Va tenir un paper clau en l’aprovació de la Constitució d’Andorra del 1993, gràcies a la qual Andorra esdevenia un estat de dret. Posteriorment va fundar la coalició Agrupament Nacional Democràtic (AND), amb la que, en les eleccions generals del 1993, va ser confirmat com a primer cap de Govern constitucional del Principat. Va dimitir el novembre del 1994 després que el Consell General no aprovés el seu programa econòmic.

A nivell professional va dedicar-se al tabac i a la banca, ostentant els càrrecs de President de la Banca Reig i vicepresident del Banc Agrícol, posteriorment Andbanc.

Òscar Ribas va ser el primer cap de Govern en pronunciar un discurs en català a l’Organització de les Nacions Unides.

El Consell de Ministres es reunirà demà per decretar el dol nacional.

Font Viquipèdia