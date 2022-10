Mor l’home extraviat mentre buscava bolets al Grau de l’Ós, a Riu de Cerdanya

Els Bombers han rebut l’avís a les 13.16 hores i immediatament s’han desplaçat a l’indret 10 dotacions, entre les que s’hi comptaven dues del Grup Caní de Recerca (GRCR), un helicòpter amb efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) Muntanya i una infermera del Grup d’Emergències Mèdiques (GEM), bombers dels parcs de voluntaris de Bellver de Cerdanya, Alp i Sallent i dels parcs de Torelló, Solsona i Berga.

El grup ha explicat que estaven familiaritzats amb l’indret i que es movien per zones concretes; ha estat en aquests sectors que els efectius han iniciat una recerca intensiva mentre s’abalisava el cotxe amb què el grup s’havia desplaçat per a protegir-ne possibles olors que poguessin guiar els gossos.

Al voltant de les 15 hores, un bomber voluntari del parc de Bellver ha trobat un home estès sota uns arbres en un indret a uns 3 quilòmetres del lloc on el grup havia aparcat el cotxe i s’havien de retrobar. La infermera del GEM, en coordinació amb el Sistema d’Emergències Sanitàries (SEM), no ha pogut fer res per la seva vida.

L’helicòpter s’ha retirat i la resta del dispositiu ha custodiat el cos fins l’arribada dels Mossos d’Esquadra i la comitiva judicial.