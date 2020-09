Mor Josep Segura, assessor de Jocs SA

Josep Segura, vinculat al llarg de la seva carrera professional al sector del joc inicialment a Cirsa i posteriorment a Novomatic, i alhora fundador de l’empresa Conei, també assessor de Jocs SA, ha mort aquest dimarts a Barcelona a l’edat de 68 anys.

Segura es va incorporar fa cinc anys a l’equip tècnic que ha desenvolupat el projecte del futur casino d’Andorra, de la mà de Jocs SA. L’empresa andorrana manifesta, en un comunicat, “el més sentit condol a la família, amics i entorn personal de Josep Segura, un gran professional i sobretot una excel·lent persona, exemple de saviesa, honestedat, rectitud i bon criteri”.

“Segura tenia enormes capacitats i virtuts, i cadascuna d’elles ha estat al servei del projecte del futur casino d’Andorra. Entenia com ningú el sector del joc i les seves complexes dinàmiques, cosa que pocs professionals han estat capaços d’integrar i de gestionar. Per sobre de tot, però, destacava la seva humanitat, generositat i enorme il·lusió per superar qualsevol repte per difícil que fos”, diu el comunicat de condol de Jocs SA.

“Els que hem tingut el privilegi de col·laborar amb ell ens quedem amb el seu esperit de lluita, exigència i inconformisme que ha transmès a Jocs SA i a totes les persones i organitzacions amb les quals ha treballat”, conclou la nota.