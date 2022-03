Mor Joaquima Calvó, una de les impulsores del sufragi femení a Andorra

Una dona que serà recordada per moltes facetes, com la de restauradora. Però sobretot per ser una de les més de 300 dones que van signar la sol·licitud de dret al sufragi.

Ella i altres dones andorranes de totes les parròquies es van organitzar i van ser capaces de superar totes les dificultats per engegar un projecte per a la igualtat de drets, a finals dels anys 60 del segle passat.

Finalment, el 1971, les dones van poder votar per primera vegada a Andorra.