Mor França Riberaygua Marme després d’una llarga malaltia

La difunta, França Riberaygua Marme (AndorraDifusió)

França Riberaygua Marme ha mort a l’edat de 56 anys, després d’una llarga malaltia. Va estudiar dret a Tolosa i va desenvolupar un llarg recorregut a l’advocacia del país. Com a política, Riberaygua, que s’autodefinia com a liberal convençuda, va desenvolupar la seva trajectòria a Liberals d’Andorra, on va arribar a ser vicepresidenta fins que va abandonar la formació i la militància el juny del 2018, disconforme amb la manera d’actuar del comitè de la seva parròquia, Escaldes-Engordany.

Posteriorment, va entrar a Terceravia, on es va presentar a les eleccions generals de 2019 en la candidatura parroquial escaldenca. Tal com publica AndorraDifusió aquest dijous, França Riberaygua, no va entrar, però, al Consell General arran d’aquesta contesa electoral.