Mor als 54 anys, Lluís Breitfuss, a causa d’una malaltia

Lluís Breitfuss (Foto: La Molina / RàdioSeu arxiu)

Lluís Breitfuss, vicepresident i director esportiu de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, ha mort aquest dilluns, als 54 anys, a causa d’una malaltia, segons ha comunicat l’estació d’esquí i muntanya de La Molina, on treballava des de l’any 2004 com a responsable de l’organització d’esdeveniments i competicions esportives.

La notícia ha causat consternació en el món dels esports d’hivern, tant a nivell català com internacional, atès que Breitfuss havia estat implicat en un gran nombre de proves tant d’àmbit estatal com de la Federació Internacional d’Esquí (FIS).

Entre altres reptes, l’esquiador i tècnic cerdà va liderar l’organització de la primera prova de Copa del Món FIS d’Esquí Alpí als Pirineus, que es va dur a terme a La Molina el desembre de 2008, tot coincidint amb la celebració del Centenari de l’Esquí a Catalunya.

L’èxit d’aquella cita va obrir la porta a l’estació cerdana per a acollir moltes més competicions d’altres disciplines o categories, com ara proves de la Copa d’Europa d’esquí i de la Copa del Món de surf de neu; i en aquesta mateixa modalitat, els Campionats del Món d’Snowboard del 2011. Al llarg d’aquests anys, Breitfuss també ha coordinat les moltes competicions d’esquí i snowboard per a persones amb discapacitat que les estacions d’FGC han organitzat tant a La Molina com a Espot. Entre elles, els primers Mundials de Para Esquí, l’any 2013; una competició que, aquest any mateix, ha tornat al Pirineu juntament amb els Mundials de Para Snowboard.

En aquesta faceta d’impulsor de l’activitat esportiva a la Cerdanya, Breitfuss també va apostar per a potenciar-la tot l’any al Pirineu i va ser precursor del Bikepark de La Molina. Dins d’aquesta filosofia, també va encapçalar l’organització de curses a l’estiu en esports com BTT o curses de muntanya, tot fent valer la seva passió per la muntanya i la natura més enllà de l’esquí.

Des de La Molina, avui dimarts, 9 de maig, han recordat Lluís Breitfuss com “un amant de l’esport, de la competició, dels seus amics i companys, de la seva família i de la vida”, que “va ser capdavanter allà on es va involucrar” i que ha estat “un lluitador, demostrant un gran valor i una gran enteresa fins a l’últim dels seus dies”.

Alhora, han tramès el condol a la seva família, pioners en la formació professional d’esquí a la Cerdanya i Catalunya. En aquest sentit, l’estació cerdana n’ha recordat que “ja des de petit, i seguint l’herència del seu pare Hans, passava el dies entrenant a La Molina i de més gran va esdevenir entrenador i referent de centenars de nens de diferents racons del món, als qui feia venir a aprendre l’esquí a la Cerdanya”.

De la seva part, la Federació Catalana d’Esports d’Hivern ha subratllat que, el seu fins ara vicepresident i director esportiu, ha estat “una figura cabdal per al desenvolupament dels esports d’hivern a Catalunya”.