Montserrat Capdevila serà la nova presidenta de la CASS

Va ser cònsol menor d’Escaldes-Engordany entre el 2003 i el 2011 i, durant uns mesos, el 2011, va ser cònsol major de la parròquia, ja que Antoni Martí va deixar el càrrec per a presentar-se com a candidat a cap de Govern per Demòcrates per Andorra.

El Govern és qui farà el nomenament que haurà de ser validat pel consell d’administració de la seguretat social. També s’ha de cobrir una altra baixa en aquest organisme, la que va provocar la mort de Susagna Arasanz.